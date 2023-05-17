بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

سلطت عدة وسائل إعلام عالمية الضوء على اندلاع شجار حاد وعنيف بين عائلتين بسبب “صورة” في ملاهي ماجيك كينجدوم ديزني في أمريكا.

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “فوكس نيوز” الأمريكية وصورا شاركتها صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الأربعاء تبادل عنيف لضربات بالأيد والأرجل بين العائلتين.

واتضح أن سبب الشجار الحاد رفض إحدى العائلتين الانتقال من مكانها حتى تتمكن الأسرة الأخرى من التقاط صورة بالقرب من علامة الذكرى المئوية للملاهي الشهيرة.

وفي المقطع، الذي سجله أحد المارة وشاركه مع قناة “فوكس نيوز”، يمكن سماع شخص يقول: "هل رأيت كيف اندلعت؟ كنت أسير هنا، ورأيت ذلك يحدث حالا".

وأجاب رجل في الفيديو خلف الكاميرا: "ليس لدي أدنى فكرة".

فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

توضيح رسمي

من جانبه، أكد مكتب عمدة مقاطعة أورانج، إحدى المقاطعات في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية أن إحدى العائلات كانت تقف أمام اللافتة عندما أرادت عائلة أخرى التقاط صورة.

وأضاف أنه عندما طلبت تلك العائلة من الأسرة الأخرى الانتقال رفضوا - وزُعم أن أحد أفراد الأسرة قام بلكم فرد آخر من العائلة الأخرى في وجهه مما أدى إلى الشجار الشامل العنيف.

وتابع أن شخص واحد تلقى مساعدة طبية بعد الحادث لكنه لم يرغب في توجيه اتهامات، وأخرج اثنين من الملاهي.