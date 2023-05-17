عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

فيديو يوثق خناقة
فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

سلطت عدة وسائل إعلام عالمية الضوء على اندلاع شجار حاد وعنيف بين عائلتين بسبب “صورة” في ملاهي ماجيك كينجدوم ديزني في أمريكا. 

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “فوكس نيوز” الأمريكية وصورا شاركتها صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الأربعاء تبادل عنيف لضربات بالأيد والأرجل بين العائلتين. 

واتضح أن سبب الشجار الحاد رفض إحدى العائلتين الانتقال من مكانها حتى تتمكن الأسرة الأخرى من التقاط صورة بالقرب من علامة الذكرى المئوية للملاهي الشهيرة. 

وفي المقطع، الذي سجله أحد المارة وشاركه مع قناة “فوكس نيوز”، يمكن سماع شخص يقول: "هل رأيت كيف اندلعت؟ كنت أسير هنا، ورأيت ذلك يحدث حالا".

وأجاب رجل في الفيديو خلف الكاميرا: "ليس لدي أدنى فكرة".

أثناء لعبة الغميضة.. نهاية مأساوية لفتاة مراهقة في أمريكا| ماذا حدث؟

زجاجة حليب ومصاصة|سحب 3 ملايين لعبة أمريكية من الأسواق بعد مصرع طفلين

فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

توضيح رسمي 

من جانبه، أكد مكتب عمدة مقاطعة أورانج،  إحدى المقاطعات في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية أن إحدى العائلات كانت تقف أمام اللافتة عندما أرادت عائلة أخرى التقاط صورة.

وأضاف أنه عندما طلبت تلك العائلة من الأسرة الأخرى الانتقال رفضوا - وزُعم أن أحد أفراد الأسرة قام بلكم فرد آخر من العائلة الأخرى في وجهه مما أدى إلى الشجار الشامل العنيف.

وتابع أن شخص واحد تلقى مساعدة طبية بعد الحادث لكنه لم يرغب في توجيه اتهامات، وأخرج اثنين من الملاهي. 

 

 

 

شجار حاد صورة ملاهي ماجيك ديزني أمريكا مقطع فيديو عنيف ضربات بالأيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: الدولة نجحت في مضاعفة استثمارات القطاع الخاص

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بمراجعة كل القوانين لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص

مدبولي: الاستثمارات المقدرة للعام المالي 2023-2024 تقدر بـ 1.6 تريليون جنيه

زيارة رسمية | سلطان عمان في القاهرة بعد أيام

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

حالة من الجدل في عيد ميلاده الـ83..هل يعود عادل إمام إلى الشاشات قريباً ؟..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

يتخطى 40 ألف جنيه.. سعر فستان نجوى كرم يثير الجدل

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ