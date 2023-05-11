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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أثناء لعبة الغميضة..نهاية مأساوية لفتاة مراهقة في أمريكا.. ماذا حدث؟

أثناء لعبة الغميضة..نهاية
أثناء لعبة الغميضة..نهاية مأساوية لفتاة مراهقة في أمريكا

في واقعة مأساوية من نوعها، شهدت مراهقة أمريكية نهاية مأساوية أثناء لعبها الغميضة بالقرب من منزل عائلتها في بلدة ستاركس في ولاية لويزيانا بالقرب من الحدود مع تكساس بأمريكا.

قالت شرطة مقاطعة كالكاسيو الأمريكية في بيان إنه بينما يلعب عدد من المراهقين والشباب الغميضة في الحي ويختبئون في ممتلكات أحد الجيران قام رجل يبلغ من العمر 58 عاما بإحضار سلاحه. 

وفي التحقيقات، أوضح الأمريكي ديفيد دويل أنه ذهب لإحضار سلاحه الناري من داخل المنزل  لأنه رأى ظلالا خارج منزله عاد إلى الخارج حيث لاحظ أشخاصا يركضون على ممتلكاته، وعند هذه النقطة بدأ في إطلاق النار في اتجاههم وأصاب الفتاة بدون قصد منه.

ونبهت الشرطة الأمريكية أن الفتاة أصيبت بطلق ناري في مؤخر رأسها ونُقلت إلى المستشفى بسبب إصابات وصفت بـ “غير المميتة”، مشيرة إلى احتجاز الرجل لعدة تهم: بينها الاعتداء بسلاح مع أسباب مشددة للعقوبة، وفقا لما أكدته شبكة “سكاي نيوز” خلال الساعات القليلة الماضية.

حوادث مشابهة 

جدير بالذكر أنه خلال شهر أبريل قُتلت امرأة تبلغ 20 عاما في ولاية نيويورك بعد أن قادت سيارتها بطريق الخطأ إلى ممر منزل خاص، كما أنه في الشهر نفسه في تكساس فتح رجل النار على مشجعات "بوم بوم جيرلز"، بعد أن حاولت إحداهن فتح باب سيارته بعدما اعتقدت أنها سيارتها، وكذلك أصيب مراهق أسود برصاصة تسببت له بجروح خطرة بعد دخوله إلى منزل من طريق الخطأ في ميسوري.

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