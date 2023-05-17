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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد المصري ضيف فاطمة مصطفى في «الراديو بيضحك»

ماجد المصري
ماجد المصري

تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى، النجم ماجد المصري، في برنامجها «الراديو بيضحك»، على «الراديو 9090»، وذلك مساء اليوم.

ويتحدث «المصري»، خلال اللقاء عن كواليس مشاركته فى مسلسل «ضرب نار» الذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا فى رمضان 2023، وهو من بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وسر تعلق الجمهور به وبشخصية رجل الأعمال «زيدان» التي جسدها فى المسلسل. 

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كما يكشف عن الصعوبات والمخاطر التي تعرض لها أثناء التصوير، إلى جانب ظهوره كضيف شرف في مسلسل «سره الباتع» من إخراج خالد يوسف وبطولة أحمد فهمي وريم مصطفى وحنان مطاوع وأحمد السعدني، وردود الأفعال التى وصلته عقب النجاح الكبير لأعماله الرمضانية، بالإضافة إلى كواليس وأسرار تذاع لأول مرة عن حياته الفنية والشخصية. 

ويشهد اللقاء تكرم الإعلامية فاطمة مصطفى، مقدمة «الراديو بيضحك»، الفنان ماجد المصري تقديرا لنجاحه الجماهيري خلال الشهر الكريم.

يذكر أن مسلسل «ضرب نار» من بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضى، سهير المرشدى، أحمد الرافعي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ماجد المصرى، هدى الإتربي، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكرى، وعرض حصريا على شاشة ON بالإضافة إلى منصة WATCH IT.

النجم ماجد المصري ماجد المصري الراديو بيضحك الراديو 9090 ضرب نار ياسمين عبدالعزيز سره الباتع أحمد العوضى احمد فهمي

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