بملابس جريئة.. زوجة نجل ماجد المصرى تثير الجدل برفقته

نشر نجل الفنان ماجد المصري، أحمد ماجد المصرى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام برفقةزوجته.





وظهرت زوجة نجل ماجد المصرى ، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية ملابس جريئة.





وتتميز زوجة ابن ماجد المصري، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





و من الناحية الجمالية تعتمد علي وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.





يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل توبة، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبدالعزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد صالح.

ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"،بينما تُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".