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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جلسة مشاورات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره السعودي في جدة

سامح شكري يعقد جلسة
سامح شكري يعقد جلسة مشاورات ثنائية مع نظيره السعودي

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء جلسة مشاورات ثنائية مع نظيره وزير خارجية المملكة العربية السعودية الامير فيصل بن فرحان على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة جامعة الدول العربية بجدة.

 وشارك الوزير شكري اليوم في الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال العربية الوزارية المعنية بالوضع في السودان
والتي تشكلت بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية رقم 8915 بتاريخ 7 مايو 2023 بعضوية مصر والمملكة العربية السعودية والأمين العام للجامعة العربية. وتُعنى المجموعة بالتواصل مع الأطراف السودانية والدولية للعمل على معالجة أسباب الأزمة، وبذل المساعي للتوصل لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار.
 

وقال السفير أحمد ابو زيد المتحدث باسم الخارجية،  بأن الاجتماع، الذي شارك فيه وزيرا خارجية مصر والسعودية وامين عام الجامعة العربية،  أكد على أهمية التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار حفاظاً على مقدرات شعب السودان الشقيق ومؤسساته الوطنية، بالإضافة إلى أهمية التعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها شأناً داخلياً، ومحورية دور دول الجوار ومجموعة الاتصال العربية فى معالجة الأزمة. 

كما حذرت المجموعة من التدخل في الشأن السوداني، وأعربت عن دعمها لإعلان جدة الإنساني الخاص بحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
 

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