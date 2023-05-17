عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم كفر الشيخ : لم نتلق أي شكاوى في امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف الشهادة الإعدادية والأول الثانوي والأول الثانوي تعليم فني، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

 

واطمأن وكيل الوزارة على حسن سير الامتحانات، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.


وأدى 23255 طالباً وطالبة بشهادة إتمام التعليم الأساسي لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وأدى 27297 طالباً وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة، وأدى 17242 طالباً وطالبة في الصف الثاني تعليم فني في مادتي مبادئ الاقتصاد ومبادئ إدارة الأعمال للتعليم التجاري.


تابع محمد عبد الله أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوي والصف الأول تعليم فني من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية، مشيراً إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

الشهادة الإعدادية الطلاب والمعلمين الصف الأول الثانوى الفصل الدراسي الثاني القرارات الوزارية اللغة الاجنبية الثانية اللغة الأجنبية اللغة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون معوقات

سهل وبسيط.. طلاب الإعدادية بكفر الشيخ سعداء بامتحان اللغة العربية| شاهد

إجراءات مشددة.. هدوء في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

توريد 134 ألفا و47 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

تطهير وتعقيم 388 لجنة لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

كفر الشيخ .. تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات في بيلا

كفرالشيخ: قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مدينة الرياض .. غدا

محافظ كفر الشيخ يناقش الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذ المشروعات

ترشيحاتنا

أردوغان يعلن التوصل لاتفاق لتمديد «صفقة الحبوب» الروسية لمدة شهرين

رئيس الوزراء: الدولة نجحت في مضاعفة استثمارات القطاع الخاص

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بمراجعة كل القوانين لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص

مدبولي: الاستثمارات المقدرة للعام المالي 2023-2024 بـ 1.6 تريليون جنيه

زيارة رسمية | سلطان عمان في القاهرة بعد أيام

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ