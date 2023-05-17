رئيس غرفة الأثاث: قرارات الأعلى للاستثمار تستهدف خلق بيئة جاذبة لرجال الأعمال

أكد المهندس طارق حبشى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث ، على أهمية القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للإستثمار الذى عقد أول اجتماعاته برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح رئيس الغرفة في تصريحات صحفية اليوم أن معظم القرارات تتعلق بتسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة للمستثمر ،ما ينعكس بدوره على جذب المستثمر الأجنبى، مشيرا إلى أن طول وقت تأسيس الشركات ،كان من أهم أسباب عزوف المستثمرين.

وأكد المهندس طارق حبشى أن التقليل من البيروقراطية، وتشجيع سرعة تطبيق محفزات الإستثمار والإنتاج، يزيد من حجم الصادرات ،ما ينعكس بدوره على ميزان المدفوعات ويزيد من توفير النقد الأجنبى .



وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث عن "تفاؤله" بأن ملف الإستثمار يحظى بأولوية من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ويمكنه توفير "نقطة إنطلاق"للشركات التى تتطلع إلى التصدير.

وأكد رئيس الغرفة بأهمية الترويج للإستثمار لتسليط الضوء على القيمة التى تمتلكها مصر ، وأن "كل مستثمر وطنى يصدر إلى الخارج، عليه إستقطاب مستثمرين أجانب وشركات عالمية ،والترويج لفرص الإستثمار الموجودة بمصر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر عددا من القرارات خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، وقد شملت 22 قراراً تتعلق بخفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها.

كما تشمل تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، بالإضافة إلى تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

كما تشمل تقديم حزمة متكاملة وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.