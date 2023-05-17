محافظ السويس يناقش بدء العمل بمنظومة إصدار تراخيص المحلات والإجراءات اللازمة

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس اليوم اجتماعا لمناقشة بدء العمل بمنظومة تراخيص المحلات وتذليل أى معوقات تعرقل عمل المنظومة لخدمة المواطنين.



جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس و الاستاذ خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة و العقيد رامى سعد مدير عام مكتب محافظ السويس.



وخلال الاجتماع استمع محافظ السويس إلى رؤساء الأحياء ومديرى الإدارات الهندسية على مستوى الأحياء حول المعوقات والمشكلات التى تواجه عمل منظومة التراخيص على مستوى كل حي.

مؤكدا، على رؤساء الأحياء بالتواصل مع المواطنين للتقدم بأوراقهم واستكمال ملفاتهم والمستندات الخاصة بطلباتهم لاستخراج تراخيص المحلات المطلوبة و توفيق اوضاعهم واستقرار الكثيرين من المتقدمين بطلباتهم، والعمل على تحفيزهم للتقدم بطلبات التراخيص للحصول على رخصهم بالشكل القانونى والاستفادة من التسهيلات المقدمة لإنجاز الملفات المقدمة فى إطار القانون لتصحيح الأوضاع وتحقيق الاستقرار.



و قد قرر محافظ السويس أن يتم العمل بوحدة تراخيص المحلات الموحدة ( الموجودة بحى عتاقة ) و إلغاء كافة وحدات التراخيص على مستوى الاحياء و ذلك لتوحيد جهة التعامل مع المواطنين .

وتهيب المحافظة السادة المواطنين عدم التعامل مع أي جهة أوشخص بخصوص تراخيص المحال العامة بخلاف الوحدة المركزية المشار إليها حرصا على أن لايكون المواطنين تحت يد الفاسدين والمستغلين.



وفي اللقاء تم التأكيد على عمل حصر لجميع رخص المحلات الموجودة بالاحياء و أيضا بيان باجمالى عدد المحلات الموجودة بالاحياء باسم كل حى و نشاطه و المكان المتواجد به و إعطاء مهلة شهرين لجميع المحلات الموجودة بالسويس بما فيهم المحلات التي تمتلك رخصة قديمة لتوفيق أوضاعهم والتوجه لوحدة التراخيص بحى عتاقة لعمل رخصة للمحل ومن لم يتقدم لترخيص المحل الخاص به سيتم إغلاق المحل وعمل المحاضر اللازمة و يتم تجهيز حملات من وحدة التراخيص بالتنسيق مع الاحياء بالمرور على المحلات بالكامل في خلال مدة الشهرين و متابعة مستمرة لاستكمال إجراءات عمل الرخصة.