جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة.. الطلاب يؤدون الدراسات والدين غدا

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2023 غدا الخميس الموافق 18 مايو 2023 باليوم الثاني الامتحان في مادتين وفقا لجدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة.

ووفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي القاهرة ، يؤدي غدا طلاب الشهادة الإعدادية 2023 ، امتحان الدراسات الاجتماعية ، الذي يستمر زمنه من 9 صباحا حتى 11 صباحا .

كما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة غدا في الفترة الامتحانية الثانية ، امتحان مادة التربية الدينية ، والذي من المقرر أن يستمر من 11:30 صباحا حتى 1 ظهرا .

تعليمات التعليم للمدارس بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023