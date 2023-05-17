جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة.. الطلاب يؤدون الدراسات والدين غدا

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2023 غدا الخميس الموافق 18 مايو 2023 باليوم الثاني الامتحان في مادتين وفقا لجدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة.
ووفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي القاهرة ، يؤدي غدا طلاب الشهادة الإعدادية 2023 ، امتحان الدراسات الاجتماعية ، الذي يستمر زمنه من 9 صباحا حتى 11 صباحا .
كما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة غدا في الفترة الامتحانية الثانية ، امتحان مادة التربية الدينية ، والذي من المقرر أن يستمر من 11:30 صباحا حتى 1 ظهرا .
تعليمات التعليم للمدارس بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023
- التحلى بالدقة و الانضباط داخل اللجان وخارجها و تنفيذ كافة المهام والمسئوليات لضمان حسن سير العمل
- التواصل اللحظى على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وحال اى مشكلات طارئة توضع الحلول المناسبة لها على الفور وفق القواعد
- حظر اصطحاب التليفون المحمول لأى عضو داخل اللجنة وكذلك الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يخالف ذلك
- التصدى بكل حزم لأى محاولات للغش أو أى تجاوزات داخل لجان السير
- تأمين الامتحانات وفق خطة عمل محكمة حتى وصولها إلى الطلاب باللجان .
- توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات بدون اى قلق أو توتر
- تكاتف وتضافر كافة الجهود لتحقيق أفضل النتائج والوصول بنتائج مشرفة للعمل .