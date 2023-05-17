رئيس جامعة المنوفية: ندعو رجال الأعمال والمستثمرين لتنفيذ أفكار الطلاب والاستفادة منها

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لقاءه الشهرى بالعمداء " أون لاين" بمشاركة نائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وذلك لتجهيز ودراسة الموضوعات التي تحتاج إلي دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة ومتابعة سير العمل بالكليات.

بدأ اللقاء بتوجيه التهنئة لفريق طلاب برنامج الميكاترونيك بكلية الهندسة بمناسبة فوزه بالمركز الثاني وجائزة أفضل تصميم لمركبة مسيرة بمسابقة "Green Energy Sprint" ضمن فعاليات الحدث الدولي الكبير "ASME-EFx in Cairo" والذى نظمته الجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيكا في رحاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتهنئة لفريق جامعة المنوفية المشارك في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين بنسختها التاسعة، ومبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم بنسختها الثانية والتي أقيمت بجامعة الفيوم بمشاركة ١٨ جامعة مصرية، وفوز فريق جامعة المنوفية بالمركز الأول جماعي على مستوى جامعات مصر، كما حصلت الطالبة سلمى محمد المعاز على المركز الثاني فردي في مسابقة الطالبة المثالية.

وأحاط رئيس الجامعة العمداء بما تم خلال المشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لمناقشة وإقرار الإجراءات التنفيذية التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وآليات التنفيذ، وبدء التسجيل على الرابط الالكتروني الخاص بذلك على موقع الوزارة.

وأشاد رئيس الجامعة بتنظيم فعاليات دورة الشهيد الرفاعي الـ ٥٠ للجامعات والمعاهد العليا في لعبة المصارعة والمقامة بجامعة المنوفية بمشاركة ١٢٤ لاعب من ٢١ جامعة، وقد حصلت جامعة المنوفية علي المراكز الأولي في وزن ٦٧ كيلو للطالب يوسف محمد يوسف، ووزن ٩٧ كيلو للطالب أبو بكر السيد السيد.

وأشار رئيس الجامعة إلى الزيارة التى قام بها إلى كلية الهندسة الإلكترونية لتفقد مشروعات تخرج الطلاب بمختلف الأقسام معربا عن فخره بماشاهده من أفكار مبتكرة ومتميزة قدمها الطلاب ومدى التطور الفكرى لديهم وتنفيذ أفكار مبتكرة لحل مختلف المشاكل التى تواجه المجتمع خاصة فى المصانع والبيئة، وبما يخدم خطة الدولة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة، والتحول الرقمى الذى يدعو إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف الانطلاق بقوة إلى عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدا على دعمه الكامل للطلاب وسعيه الدائم لتوفير الجو الملائم لإطلاق افكارهم المبتكرة وتنفيذها، ودعوة رجال الأعمال والمستثمرين لتنفيذ أفكار الطلاب والاستفادة منها.

واختتم رئيس الجامعة اللقاء بالتأكيد على أهمية الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى والتى ستبدأ فى الأسبوع القادم، متمنيا التوفيق والنجاح لجيمع الطلاب.