عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية: ندعو رجال الأعمال والمستثمرين لتنفيذ أفكار الطلاب والاستفادة منها

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لقاءه الشهرى بالعمداء " أون لاين" بمشاركة نائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وذلك لتجهيز ودراسة الموضوعات التي تحتاج إلي دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة ومتابعة سير العمل بالكليات.

بدأ اللقاء بتوجيه التهنئة لفريق طلاب برنامج الميكاترونيك بكلية الهندسة بمناسبة فوزه بالمركز الثاني وجائزة أفضل تصميم لمركبة مسيرة بمسابقة "Green Energy Sprint" ضمن فعاليات الحدث الدولي الكبير "ASME-EFx in Cairo" والذى نظمته الجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيكا في رحاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتهنئة لفريق جامعة المنوفية المشارك في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين بنسختها التاسعة، ومبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم بنسختها الثانية والتي أقيمت بجامعة الفيوم بمشاركة ١٨ جامعة مصرية، وفوز فريق جامعة المنوفية بالمركز الأول جماعي على مستوى جامعات مصر، كما حصلت الطالبة سلمى محمد المعاز على المركز الثاني فردي في مسابقة الطالبة المثالية.

رئيس جامعة المنوفية يفتتح البرنامج التدريبي للتأهيل لوظائف قيادية

وكيل تعليم المنوفية يتفقد استراحات المنتدبين لامتحانات الدبلومات الفنية.. صور

وأحاط رئيس الجامعة العمداء بما تم خلال المشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لمناقشة وإقرار الإجراءات التنفيذية التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وآليات التنفيذ، وبدء التسجيل على الرابط الالكتروني الخاص بذلك على موقع الوزارة.

وأشاد رئيس الجامعة بتنظيم فعاليات دورة الشهيد الرفاعي الـ ٥٠ للجامعات والمعاهد العليا في لعبة المصارعة والمقامة بجامعة المنوفية بمشاركة ١٢٤ لاعب من ٢١ جامعة، وقد حصلت جامعة المنوفية علي المراكز الأولي في وزن ٦٧ كيلو للطالب يوسف محمد يوسف، ووزن ٩٧ كيلو للطالب أبو بكر السيد السيد.

وأشار رئيس الجامعة إلى الزيارة التى قام بها إلى كلية الهندسة الإلكترونية لتفقد مشروعات تخرج الطلاب بمختلف الأقسام معربا عن فخره بماشاهده من أفكار مبتكرة ومتميزة قدمها الطلاب ومدى التطور الفكرى لديهم وتنفيذ أفكار مبتكرة لحل مختلف المشاكل التى تواجه المجتمع خاصة فى المصانع والبيئة، وبما يخدم خطة الدولة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة، والتحول الرقمى الذى يدعو إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف الانطلاق بقوة إلى عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدا على دعمه الكامل للطلاب وسعيه الدائم لتوفير الجو الملائم لإطلاق افكارهم المبتكرة وتنفيذها، ودعوة رجال الأعمال والمستثمرين لتنفيذ أفكار الطلاب والاستفادة منها.

واختتم رئيس الجامعة اللقاء بالتأكيد على أهمية الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى والتى ستبدأ فى الأسبوع القادم، متمنيا التوفيق والنجاح لجيمع الطلاب.

التحول الرقمي الجامعات السودانية والروسية الجامعة الامريكية بالقاهرة الدكتور أحمد القاصد امتحانات الفصل الدراسي الثاني رئيس جامعة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

عقب رحيله عن أهلي جدة.. موسيماني يقترب من قيادة الزمالك

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

ترشيحاتنا

كيلتشدار أوغلو: أردوغان زعيم زائف تابع لـ روسيا

مدبولي: الحكومة منحت 15 شركة الرخصة الذهبية.. و11 طلبا تحت الدراسة

الوزراء : أطلقنا صندوقا للاستثمار في الذهب ويتم تفعيله

أردوغان يعلن التوصل لاتفاق لتمديد «صفقة الحبوب» الروسية لمدة شهرين

رئيس الوزراء: الدولة نجحت في مضاعفة استثمارات القطاع الخاص

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بمراجعة كل القوانين لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ