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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يفتتح البرنامج التدريبي للتأهيل لوظائف قيادية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

افتتح الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، البرنامج التدريبي الذى ينظمه المركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للتأهيل لشغل وظائف عميد كلية، ووكيل، ورئيس قسم والذى يشارك به عدد كبير من الأساتذة من كليات جامعة المنوفية وخارجها، وألقى محاضرة عن كيفية اتخاذ القرار وحل المشاكل.

استهل رئيس الجامعة المحاضرة بالتأكيد على أهمية مثل هذه البرامج التدريبية والتى تشمل العديد من المحاضرات الهامة والمتنوعة لتغطية مختلف النواحى التى تخدم المتقدمين فى مجال عملهم، كما أن البرنامج التدريبي يعد فرصة لاكتساب أحدث المهارات والكفاءات والتقنيات في القيادة والتواصل، طبقا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات، مؤكدا حرص وزارة التعليم العالي لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، ومواكبة التطور التكنولوجي في كافة المجالات، فهذه البرامج التدريبية تعمل على اكتساب مهارات وطرق إنتاج قيادات قادرة على التكيف مع التغيير والأزمات وصناعة القرارات والعمل بروح الفريق لتحقيق أهداف الصالح العام.

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وتناول رئيس الجامعة خلال المحاضرة الحديث عن تعريف القرار وتصنيفات القرار ومفهوم صنع واتخاذ القرار وآليات وضوابط اتخاذ القرار طبقا للمعطيات العامة والاختصاصات وملائمة القرار لتحقيق الصالح العام، كما ناقش الحضور عن أفضل الطرق لحل المشكلات التى تواجه متخذ القرار وكيفية حلها، وتعريفهم باللوائح والقوانين لتحقيق التنمية المهنية، وتحسين الإدراك الذاتى لفهم مختلف التحديات، وإعدادهم كأحد متطلبات الترشح لمنصب قيادى، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين لاجتياز الدورة بنجاح.

كان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتورة جمالات يوسف مدير المركز، والعاملين بالمركز.

وظائف قيادية وزارة التعليم العالى مواكبة التطور التكنولوجي الدكتور أحمد القاصد جامعة المنوفية

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