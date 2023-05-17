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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تسريع وتيرة العمل بحديقة بشاير الخير والممشي الجديد

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير  بعدد من الطرق والمحاور المرورية الهامة بنطاق حي شرق وغرب شبين الكوم للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى ونسب الإنجاز كونهم شرايين جديدة للعاصمة تساهم فى إحداث سيولة مرورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة خطة رصف الطرق الداخلية، رافقه رؤساء حى شرق وغرب شبين الكوم والمستشار الهندسي، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية.


بدأت الجولة بتفقد أعمال قطع الفرمة  بعدة شوارع متفرعة من طلعت حرب وهم شارع " لبيب الزناتى – الحرمين – النصر"، حيث تم تركيب البلدورات وفرد طبقة السن تمهيداً لأعمال الرصف ، كما تفقد المحافظ أعمال قطع الفرمة بعدد من الشوارع متفرعات طريق مدخل ميت خاقان بحى شرق شبين الكوم تمهيداً لأعمال الرصف  .

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وتابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير بميدان عايدة "مدخل ميت خاقان"، حيث تم رفع مطابق الصرف الصحي وتركيب بلاعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى مد خطوط مياه الشرب وجاري فرد طبقة السن تمهيدا للرصف لإضفاء مظهر حضاري .


كما تضمنت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية لكوبري المشاة بشارع مصطفي كامل بنطاق حي غرب شبين الكوم، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 ملايين جنيه، ضمن خطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة تساهم فى تخفيف الاختناقات المرورية عن العاصمة فضلاً عن الربط بين حى غرب وشرق شبين الكوم، ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لتسريع معدلات الأداء مع الإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة، كماتفقد المحافظ ممشي شبين الكوم الجديد والجاري تنفيذه في المنطقة من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد، حيث جارى أعمال صب الجسات وقد وجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل به كونه متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة.


وتابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة المربع السكني أمام المستشفى التعليمي بنطاق حي غرب بشبين الكوم بإجمالي  10 شوارع وبمجموع أطوال 6000 م ، تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف ، ووجه المحافظ رئيس الحي بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتسريع معدلات الأداء لنهو كافة الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر ، مشيرا إلى أنه تم حل ومعالجة كافة مشاكل الصرف الصحى بالمنطقة ، كما تابع  أعمال تطوير حديقة بشاير الخير الجديدة ضمن خطة المحافظة لإنشاء وتطوير الحدائق و الميادين العامة بنطاق المحافظة لخلق  متنفساً حضارياً وجمالياً للمواطنين ، وتقام الحديقة علي مساحة 1559 م2، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، و تتضمن 6 بروجولات ، محلات تجارية ، مساحات خضراء ، مناطق ألعاب للإطفال ، غرف إدارية ، بتكلفة إجمالية ما يزيد عن 3 مليون جنيه ، ، وخلال تفقده للأعمال شدد المحافظ علي تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل .


وخلال جولته، استمع محافظ المنوفية إلى مطلب مواطنة تلتمس إنشاء استراحات للمواطنين  بشوارع باريس وجمال عبدالناصر أمام مديرية الري ، وعلى الفور وجه المحافظ مدير الأبنية التعليمية بإقامة 8 استراحات فى المناطق المذكورة تلبية لمطالب المواطنين .


ووجه محافظ المنوفية بالتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، موضحاً بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية ، والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة .

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
اعمال الرصف والتطوير الاختناقات المرورية الخدمات المقدمة للمواطنين الطرق والمحاور المرورية بشاير الخير خطة رصف الطرق محافظ المنوفية

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