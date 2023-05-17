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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يبحث مطالب أهالى قرية شنشور ويوجه بصرف مساعدات لبعض الأسر

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بعدد من أهالى قرية شنشور بمركز أشمون للإستماع إلى مطالبهم وشكواهم ، وبحث الحلول العاجلة حيالها لتوفير حياة كريمة وآمنه لهم، جاء ذلك عقب جولته الميدانية أمس لمتابعة عدد من المشروعات التنوية والخدمية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى شما وشنشور .

واستمع محافظ المنوفية ، لرب أسرة من ذوى الحالات الإنسانية يعول 7 أبناء ويعانى من ظروف صحية صعبة وليس لديه مصدر ثابت للدخل ، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتحديد مكان مناسب لإقامة كشك لتوفير مصدر رزق ثابت .

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كما أمر بصرف مساعدات مالية وعينية عاجلة له من كراتين مواد غذائية ولحوم دعماً للأسرة ومساعدتهم فى تلبية كافة احتياجاتهم المعيشية ، فيما كلف رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بإتخاذ اللازم نحو مد خطوط شبكات مياه الشرب بالمنطقة الواقعة بزمام قريتى شنشور وقلتى الكبرى والعرض عليه لتذليل العقبات تحقيقاً للصالح العام وإستجابة لمطالب الأهالى ، كما وافق المحافظ على تجديدرخصة كشك لمواطنة لديها ظروف إجتماعية صعبة. 

وخلال اللقاء كلف محافظ المنوفية، إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام بتوفير فرصة عمل بأحد شركات القطاع الخاص لشاب يعمل باليومية ويعانى من ضعف شديد بالبصر ويعول أسرة مكونه من 4 أفرد مراعاة لظروفه الصحية والإجتماعية .

وأجرى المحافظ إتصالا هاتفياً برئيس قطاع البنك الزراعى فرع المنوفية ، لدراسة وبحث شكوى مواطن من ناحية كوم عياد يتضرر من عدم صرف الأسمدة الزراعية وتأخر إجراءات إستصدار كارت الفلاح ، موجهاً بصرف إعانة مالية عاجلة ولحوم مواد غذائية له نظراً لظروفه الصعبة .

وأكد محافظ المنوفية ، على أننا مستمرون في التواصل المباشر والفعال مع جموع المواطنين ولاسيما الأسر الأولى بالرعاية وذوى الحالات المرضية لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالإستمرار في عقد القاءات الدورية للإستماع إلى شكاوى المواطنين ورصدها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعى والنزول الميدانى لتلبية مطالبهم وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك .

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