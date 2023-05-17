الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات يعلن الفائزين بجائزة جبيكا لسلاسل الإمداد

أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" أمس، عن الفائزين بالدورة الرابعة لجوائز جيبكا للتميز في سلاسل الإمداد، بحضور عدد من ممثلي قطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في محافظة الخبر.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أوضح الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات أن مجموعة المشاركات في الجائزة بلغت 28 مشاركة من 16 شركة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تكريم المتميزين من مقدمي الخدمات اللوجستية الإقليميين، ومنتجي البتروكيماويات على مدار العام الماضي.

وأفاد الاتحاد الخليجي بأن لجنة التحكيم اختارت المرشحين النهائيين عن فئة الابتكار في سلاسل الإمداد وأفضل مزود للخدمات اللوجستية والتميز في الاستدامة إلى جانب فئة المرأة في سلاسل الإمداد، مبيناً أنه فاز بالجائزة شركة سابك عن مشروع التحول الرقمي لسلاسل الإمداد، وحل في المركز الثاني أو كيو SACO عن مشروع تطوير سلاسل إمداد المصافي باستخدام نموذج الجدولة.