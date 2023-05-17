نيفين القباج : موازنة الحماية الاجتماعية تضاعفت لـ 800%

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن موازنة الحماية الاجتماعية فى تصاعد بشكل كبير، مشيرة انه منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن تضاعفت بنسبة وصلت ٨٠٠%.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال كلمتها بالمؤتمر الذى عقد اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية بعنوان المؤتمر الاقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية بعنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية" والذى ينظمه بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ، أن موازنة الحماية الاجتماعية زادت من 3.5 مليار جنيه في عام 2014 إلى 31 مليار جنيه خلال العام الجاري في الموازنة الجديدة ، مشيرة أن التأمينات الاجتماعية بنسبة 120% وذلك فى إطار توجيهات الدولة بتقديم كافة الدعم والرعاية للفئات الاولى بالرعاية .

وتابعت نيفين القباج ان بنك ناصر الاجتماعى له توجه اجتماعى اقتصادى، وله كثير من المنتجات المصرفية فى التعليم والصحة ومشروعات متناهية الصغر يستفاد منها الكثير من الفئات .

واضافت القباج خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية ان المؤتمر الاقليمي الأول للبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية يقدم رؤية من إجل ان نحقق رؤية تمويل عربية مشتركة حول اسس التمويل المنصفة للمجتمع.

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، المؤتمر الاقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية بعنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية" والذى ينظمه بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعى .



يعقد المؤتمر الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت عنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية" الذي ينظمه بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية دولة الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة .

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