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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب رغبة زيلينسكي.. المخابرات الأمريكية تواجه أزمة في إخبار بايدن بالحقيقة

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال الصحفي الأمريكي المخضرب، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، إن المخابرات الأمريكية تتفهم أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يرغب في نقل الأعمال العدائية إلى أراضي روسيا، لكن من الصعب عليها نقل هذه المعلومات إلي البيت الأبيض.

وقال هيرش، في تقرير له،  "قد لا تكون رغبة زيلينسكي في نقل الصراع إلى روسيا واضحة للرئيس جو بايدن وكبار مساعدي السياسة الخارجية في البيت الأبيض، ولكنها واضحة لممثلي مجتمع الاستخبارات الأمريكية الذين يجدون صعوبة في التأكد من سماع تقييماتهم في المكتب البيضاوي”.

وأضاف: “لا يبدي المسؤولون عن النزاع أي اهتمام حتى بمفاوضات وقف إطلاق النار المؤقت التي يمكن أن تكون مقدمة لشيء دائم”.

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وأوضح أن “الحديث يدور فقط عن احتمال هجوم من قبل أحد الطرفين في أواخر الربيع أو الصيف”.

هيرش المخابرات الأمريكية زيلينسكي بايدن

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