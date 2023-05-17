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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الشكل مختلف .. فساتين الفنانات على عارضات الأزياء |شاهد

صدى البلد

تألقت نجمات الفن مؤخرًا في حفلات الصيف وظهرن بفساتين مختلفة وتصميمات جديدة وكانت أبرزهن أصالة وشيرين وأنغام ونعرض لكم فساتين الفنانات على عارضات الأزياء. 

وقد أحيت الفنانة أنغام أولى حفلات مهرجان "صيف الكويت".

وأطلت أنغام في الحفل بفستان أصفر اللون بأكمام طويلة وضيق مطرز بأكمله.

والفستان من تصميم زهير مراد، وأجرت أنغام تعديلًا على الفستان بإطالة البطانة وجعلها أثقل حتى لا تظهر أجزاء من جسمها.

 

والفستان سعره 11,525 يورو أي 388 ألف جنيه.  

وتداول الكثير صور عارضة الأزياء التي أعلنت عن تصميم الفستان وانهالت التعليقات أن الفستان علي أنغام أجمل من عارضة الأزياء حيث إنه غير مناسب لجسم العارضة. 

 

فساتين شيرين على عارضات الأزياء 

تداول مستخدمو الفيسبوك صور شيرين عبد الوهاب أثناء حفلها بدبي بعد تصدرها تريند السوشيال ميديا.

وكانت أبرز الصور التي تداولها رواد السوشيال ميديا هي صورة فستان شيرين بالاوت فيت البنفسجي مع نشر صور الموديل الأصلي التي ارتدت الفستان التيشيرت والجيبة الموف. 

وكانت الإطلالة بشكل مختلف تماما ليست بالشكل الذي ظهرت به شيرين علي المسرح حيث إن الفتاة جسمها يختلف عن جسم شيرين.

الصور الأصلية بإطلالة شيرين من المتجر
وإليكم الصور الأصلية بإطلالة شيرين من المتجر لعارضة الأزياء الخاصة بالاوت فيت. 

 

فستان شيرين بحفل الموجي

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بفستان باللون الأسود من تصميم يوسف الجسمي "جيسميكو"، جاء بتصميم درابيهات من تحت الصدر  لأعلى الفخذ، وبأكمام شيفون طويلة وواسعة.  

جاء الفستان يخفي أي عيوب في قوام شيرين، فتصميم الدرابيه يمكنه أن يخفي عيوب القوام إن كان بلون داكن، كما حدث في اختيار شيرين، فلو كان اللون مثلا الـMint مثل تصميم الفستان الأصلي على العارضة كان سيظهرها أعرض وإليكم صورة عارضة الأزياء 

 

 

 فستان أصالة على عارضة الأزياء 

 

وظهرت أصالة بالقفطان وذلك ضمن فعاليات مهرجان صيف الكويت.

ويتميز قفطان أصالة ، أنه مصنوع من كريب الحرير له أكمام واسعة تنقسم إلى نصفين من جهتها الخلفية ونسقته مع مجوهرات ماسية مكتفية بأقراط كبيرة ولململت شعرها للخلف، وبدت أنيقة.

وقد يختلف تصميم الفستان علي أصالة مقارنة بعارضة الازياء التي ارتدت الفستان وإليكم الصور … 

شيرين عبد الوهاب صور شيرين عبد الوهاب عارضة الأزياء عارضات الأزياء نجمات الفن

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