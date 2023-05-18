إيهاب متغيب عن منزله بالشرقية ..وأسرته تستغيث بالمسئولين وأهل الخير

تغيب الشاب إيهاب سعيد رفاعي ، عن منزله بمحافظة الشرقية ، ولم تفلح محاولات أسرته في العثور عليه لدى أقاربهم أو أصدقائه أو بمنطقة سكنهم.

وقال والد الشاب إيهاب سعيد رفاعي ، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي، البالغ من العمر 22 عاما، تغيب عن المنزل بمحافظة الشرقية ، فى ظروف غامضة، منذ يوم 2 مايو 2023، وحد يعرفه شافه في موقف السلام بالقاهرة ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

وأضاف: "بعد العناء والبحث لم أجده ، فلجأت إلى أصحاب القلوب الرحيمة داعيا الله عز وجل أن يقفوا بجانبي فى نجلي الغائب نور عينى وأغلى من حياتى".

واستطرد: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم أو أخوكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه ، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكو، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه ، رائفة بحال أسرته التى كاد قلبها ينفطر على غيابه ”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل معهم على الرقم:



01225486560

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