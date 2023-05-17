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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة نجار صدمته سيارة ملاكي بالجيزة

صدى البلد

أصيب نجار بنزيف في المخ أثناء عبوره نهر الطريق بعد أن صدمته سيارة ملاكي وفر قائدها هاربا، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقى العلاج والحالة العامة حرجة ولا يمكن استجوابه، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية اخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى ام المصريين بوصول نجار مصاب بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم والحالة العامة حرجة ولا يمكن استجوابه، وعلى الفور انتقل العميد دكتور حسن الدكرورى مأمور القسم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين أثناء عبور المصاب نهر الطريق اصطدمت به سيارة ملاكي محدثةً إصابته وفر قائدها هاربا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتكثف مباحث الجيزة جهودها لضبط قائد السيارة الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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