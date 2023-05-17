عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسباب منع صيد أسماك البحر الأحمر أو بيعها بالمطاعم لمدة شهرين.. فيديو

عمرو حنفي
عمرو حنفي

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل إصداره قرارًا يمنع بيع وتداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم لمدة شهرين؛ مؤكدًا أن هذا القرار ليس جديدًا؛ ويستهدف مواجهة الصيد الجائر.

txt

تداول 14 ألف طن بضائع متنوعة و791 شاحنة خضروات وفواكه بموانئ البحر الأحمر

txt

نهال طايل: مصر تمتلك ثلث أثار العالم وأهم الدول في السياحة الاستشفائية

وأكد حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، حظر بيع الأسماك داخل المطاعم لمدة 60 يومًا؛ موضحًا أن هذا القرار يهدف للحفاظ على «زريعة الأسماك»؛ لأن هناك صيادين يستخدمون شباك صيد غير قانونية تصطاد داخلها هذه الزريعة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك من يستغل مراكب النُزهة ويحولها إلى مراكب صيد بالمخالفة لهذا القرار؛ موضحًا أن البيئة البحرية تعاني من التجريف، حاليًا؛ بسبب ممارسات الصيد الجائر التي تسببت في اختلال النظام البيئي.

وتابع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن صيادي المحافظة سيحصلون على 8 آلاف جنيه؛ خلال الفترة التي مُنع فيها الصيد نهائيًا؛ حتى للهواة، كما سيتم منع تداول الأسماك في المحال التجارية والمطاعم، في تلك الفترة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه؛ لمخالفي قرار منع الصيد بالمحافظة، ومصادرة المراكب.

 

 

عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أسماك البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الزمالك.. أزمة كبيرة تضرب مباراة الأهلي والترجي القادمة ..تفاصيل

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

الفرق كبير .. مي كساب قبل وبعد خسارة الوزن بنفس الفستان |شاهد

عقب رحيله عن أهلي جدة.. موسيماني يقترب من قيادة الزمالك

عنيدة ودماغها ناشفة.. اعترافات قاتل ممرضة أكتوبر: ضربتها على رجلها بالحزام

عنبر 8 غرب.. أين ذهب قاتل مهندس التجمع بعد جريمته البشعة؟

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يضرب ريال مدريد بالهدف الأول في دوري أبطال أوروبا

وزير الخارجية التركي: ألمانيا تعمدت ألا تسمح لنا بفتح مراكز اقتراع إضافية بأراضيها

مرتضى منصور يقدم واجب العزاء في شقيق النائب محمد أبو العينين

أقوى من 7 ريختر.. تحذيرات من وقوع زلزال كبير في إسطنبول

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

خدتي جزاء ربنا | رسالة عاجلة من ميار الببلاوي لـ وفاء مكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أصابع البطاطس الكرسبي

بعد إصابة حارس النمسا بالسرطان.. قصة 5 لاعبين قهروا المرض وتألقوا بالمباريات

الشكل مختلف .. فساتين الفنانات على عارضات الأزياء |شاهد

تريند الغيط.. شاب يشعل التيك توك بجلسة تصويرية لحصاد القمح في طنطا

فيديو

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

ريحته زي الزفت.. البلوجر سارة هاني تتعرض لانتقادات لهذا السبب|فيديوجراف

ممنوع الشطب.. 10 تحذيرات بلجان امتحانات الإعدادية.. وجمع كلمة حياة يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ