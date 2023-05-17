أسوان يعلن قائمة المعسكر استعدادا لمواجهة الزمالك

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، قائمة معسكر مباراة الزمالك ، والتي ستقام غدا الخميس باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثامن والعشرين.

وجاءت القائمة كالآتى :

عمرو حسام ،إسلام سليمان ،على فتحى ، ،محمد عطوة، أحمد كاستيلو، ديلسون كامونى ، إسلام جمال، الحسينى سمير ، أحمد دحروج ، ميدو مصطفى ، عبد الرسول،محمد عنانى ، رافائيل،أحمد بلية ،عماد فتحي ،محمد مرسي ،بلال السيد ،أحمد أشرف ،أحمد خالد ،محمد جدو ،حسام عرفات ،محمد ميسي ،احمد حمودي ،سعودى ،محمود فهمى ،محمد حمدى زكي .



ويغيب عن مواجهة الزمالك كلا من :

خالد وليد حارس الفريق ،وامين محمد

،واسلام صلاح ،ومالك ايفونا مهاجم الفريق .