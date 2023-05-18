هل يجوز ترديد القرآن وأنا على جنابة؟.. اعرف الرأي الشرعي

هل يجوز ترديد القرآن وأنا على جنابة؟ سؤال ورد إلي أمين الفتوي بدار الإفتاء.

وجاء رده أنه ذهب جمهور الفقهاء خلافا للظاهرية إلى عدم جواز قراءة القرآن للجنب سواء أكان من المصحف أو من غيره فعن علي رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة فيأكل معنا اللحم، ويقرأ القرآن ولم يكن يحجزه، أو يحجبه إلا الجنابة" [أخرجه أحمد]، أما الحائض والنفساء فالجمهور أيضا على عدم جواز قراءتهما للقرآن الكريم قياسا على الجنب، ولما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن" [أخرجه البيهقي في السنن الكبرى].

هل يجوز ترديد الأذكار في فترة الحيض أو النفاس أو الجنابة

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحدث الأكبر سواء الجنابة أو الحيض والنفاس للمرأة يحرم عليه قراءة القرآن لكن الذكر ليس له حالة ولا وقت، فالإنسان يذكر الله بلسانه ويردد الأذكار ولا شيء في ذلك.

وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه عبر فضائية " أزهري": “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال، والذكر مستمر في أي وقت”.

وتابع: “المرأة لها أن تذكر الله بلسانها سواء أكانت فى فترة طهرها أو فى فترة حيضها، فهذا لا يمنع أن تجرى ذكر الله على لسانها وأن تقول أذكار الصباح والمساء وتردد الأذان وغيره من الأذكار”.