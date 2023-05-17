وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجارات في أوديسا

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، منذ لحظات، أن انفجارات دوت في منطقة أوديسا بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الانذار، من حدوث غارة جوية.

وأعلنت حالة تأهب جوي في مناطق أوديسا وميكولايف وخاركيف ومنطقة خيرسون، في الساعات القليلة الماضية.

وذكرت صحيفة "اوبشيستفينوي" الأوكرانية : " هناك أصوات انفجارات في أوديسا".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي دمر محطة رادار متعددة الوظائف “RLS” وخمس قاذفات من نظام الدفاع الجوي باتريوت في ضربة صاروخية باستخدام صواريخ “كينجال” الفرط صوتية.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "وفقا لبيانات موثوقة، في 16 مايو، نتيجة لضربة صاروخية باستخدام صواريخ “كينجال” الفرط صوتية في مدينة كييف، تمت إصابة الأهداف وتدميرها بالكامل: محطة رادار متعددة الوظائف، بالإضافة إلى 5 قاذفات أمريكية- من طراز باتريوت المضادة للطائرات".