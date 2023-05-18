حي الجمرك ينظم قافلة طبية مكبرة وسط الإسكندرية

تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، القافلة الطبية المجانية داخل قاعة الاجتماعات بديوان عام الحي، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأشار الحي في بيان إلى أنه تم الكشف الطبي على المواطنين، حيث تم الكشف على ( ١٠٠) حالة باطن، والأمراض المزمنة من ضغط وسكر واعتلال كلوي (٧١) حاله وكذلك مبادرة صحه المرأة (٥٠) حالة، وأيضا تم توفير العلاج بالمجان لجميع الحالات وذلك من قبل حي الجمرك.

وخلال القافلة تم إلقاء العديد من الندوات التوعوية للصحة الإنجابية، وكذلك الإعلان عن ميعاد الحملة القومية التنشيطية لتنظيم الأسرة (حقك تنظمي) وذلك من يوم ١١ يونيو ٢٠٢٣ حتي ١٥ يونيو ٢٠٢٣ والمتواجدة بأماكن مختلفة داخل نطاق الحي من قبل مدير إدارة تنظيم الأسرة ومسئول الإعلام بمنطقة الجمرك الطبية.

جاء ذلك بتنسيق مدير إدارة التنمية المحلية ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالحي مع منطقة الجمرك الطبية وإدارة الأوقاف بالجمرك.