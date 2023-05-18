أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي: مصر حريصة على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات

أخبار مصر.. أكد الرئيس السيسي حرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات في جميع القطاعات.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من.. الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الرئيس السيسي يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي سبل تعزيز التعاون العسكري

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "جويدو كروسيتّو"، وزير الدفاع الإيطالي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء بحري "جوزيبي دراجوني" رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية، إلى جانب السفير "ميكيلي كواروني"، سفير إيطاليا بالقاهرة…

السيسي لـ رئيس أباتشي: حريصون على توفير مناخ ملائم لجذب وزيادة الاستثمارات في جميع القطاعات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيد جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي، ونائبي رئيس الشركة، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية…

رئيس الوزراء يشارك في عزاء أحمد أبو العينين |فيديو وصور

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على حضور عزاء مدير عام مجموعة سيراميكا كليوباترا، أحمد أبو العينين، شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وتقديم واجب العزاء لشقيقه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

طارق وعمر ويوسف أبو العينين يتلقون واجب العزاء في وفاة عمّهم.. فيديووصور

تلقى طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب ، وعمر أبو العينين ويوسف أبو العينين أبناء النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عزاء عمهم أحمد أبو العينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوباترا، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



شغل الحكومة الشاغل.. رئيس الوزراء: نعمل على عودة الجنيه لقيمته الحقيقية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية ملتزمة تسدد كافة التزاماتها وأنها قادرة على سد الفجوة الدولارية، لافتا إلى أن القرارت التي تم اتخاذها من أجل تحفيز الاستثمار

هالة السعيد: أزمة العملة الأجنبية مسألة مؤقتة بسبب زيادة الطلب

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التب تم الإعلان عنها أمس صدرت بالتشاور مع القطاع الخاص.

القباج: نبحث عن رؤية مشتركة لتحقيق الحماية الاجتماعية في الدول العربية.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك أهمية كبرى فى الوقت الحالى لعقد المؤتمر الاقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى رعاية أسر اللاجئين من الدول العربية فى مصر .

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:





وزيرة البيئة: تعاون مثمر بين مصر وكوريا الجنوبية في إنشاء مركز تدريب ونقل تكنولوجيا المخلفات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن وزارة البيئة تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لتنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة والتى تحظى لأول مرة فى تاريخ مصر بدعم رئيس الجمهورية والقيادة السياسية

بعد موافقة البنك المركزى.. إطلاق أحدث منصة تخدم 20 مليون موظف

وافق البنك المركزي المصري على إطلاق محفظة (axisPay) ، لتقدم بديلاً مصرفياً رقميًا للشركات الصغيرة وموظفيها…

الحكومة: مشكلة توفير العملة مؤقتة.. واتخذنا إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، لتوضيح قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والوزراء الحضور، على فتح باب الحوار وطرح التساؤلات من قبل الصحفيين والإعلاميين، للرد عليها وتوضيحها.

وزير الكهرباء يبحث التعاون مع شركة جون دى نول البلجيكية

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Jean Peter Nul المدير العام لشركة Jean De Nul جون دى نول البلجيكية العاملة فى مجال الطاقة …

وزير الاتصالات يفتتح مركز التكنولوجيا والابتكار باستثمارات 10 ملايين دولار

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار (ETIC) التابع لشركة "بى دبليو سي" (PwC) البريطانية والرائدة عالميا فى مجال الاستشارات والخدمات المهنية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



انتظام صرف معاش تكافل وكرامة.. طرق الحصول عليها

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الغرفة المخصصة للمتابعة صرف المساعدات النقدية الشهرية معاش تكافل و كرامة للأسر المستفيدة عن شهر مايو الجاري…

«تالجو» الإسبانية تبدأ إجراءات إنشاء أول مصنع للقطارات في مصر| تفاصيل

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، المهندس محمد خضرة المدير الإقليمي لشركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات وتطرقت المناقشات فيما بينهما حول آخر المستجدات الخاصة…

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بـ "جويدو كروسيتو" وزير دفاع جمهورية إيطاليا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً

تستحق الزيارة.. مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية على مستوى العالم في 2023

تحت عنوان "أين تسافر في عام 2023: أفضل المقاصد السياحية للزيارة" أبرز موقع CNN Travel "سى إن إن ترافيل" الأمريكي قائمة بأفضل المقاصد السياحية التي تستحق الزيارة خلال عام 2023…