القباج: نبحث عن رؤية مشتركة تستفيد منها الدول العربية في الحماية الاجتماعية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك أهمية كبرى فى الوقت الحالى لعقد المؤتمر الاقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى رعاية أسر اللاجئين من الدول العربية فى مصر .

وأضافت نيفين القباج أن بنك ناصر الاجتماعى له توجه اجتماعى اقتصادى، وله كثير من المنتجات المصرفية فى التعليم والصحة ومشروعات متناهية الصغر يستفاد منها الكثير من الفئات .

وتابعت القباج، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن المؤتمر الاقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية، نقدم فيه رؤية من أجل تحقيق رؤية تمويل عربية مشتركة حول أسس التمويل المنصفة للمجتمع العربى والوصول إلى رؤى يستفيد منها الجميع .

وتابعت القباج نهدف أيضا إلى التفكير فى مصادر وصناديق للوقف وتبرعات من كافة الدول لدعم الأسر اللاجئة التى يمكن أن نستخدمها في الوطن العربى من خلال موضوعات وأفكار كثيرة ، ونهدف الى آلية حوكمة العرب ووضع الية لدوران رأس المال والاستثمار فى رأس المالى الاجتماعى فى برامج الحماية الاجتماعية منها البرامج الخاصة باللاجئين، الدولة المستقبلة لهؤلاء الفئات عليها واجبات منها قضايا المسنين، وقضايا المرأة والاطفال الاولى بالرعاية .

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، المؤتمر الاقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية بعنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية" والذى ينظمه بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية

يعقد المؤتمر الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت عنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية" الذي ينظمه بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية دولة الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الادارية الجديدة .