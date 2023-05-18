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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القارئ محمود الشحات يقدم واجب العزاء للنائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقه|صور

صدى البلد

حرص القارئ العالمي الشيخ محمود الشحات أنور على تقديم واجب العزاء للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، واحياء ليلة عزاء الفقيد أحمد أبو العينين.

وشارك فى تقديم واجب العزاء كلا من محمد كمال المستشار الإعلامي لمحافظ القاهرة وعلي الدين هلال و عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم  الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج نظره ومحمد الفقي مدير برامج صدى البلد وأحمد ايوب رئيس تحرير برنامج نظره للإعلامي حمدي رزق والدكتور حسام موافى  وعماد ربيع رئيس قناة صدى البلد ومدحت عادل مدير عام الإنتاج ومحمد يونس مدير عام الإخراج ويسرى فيهم ومحمود صقر وياسر عبد الكافي ومحمد هاشم وشريف الهادي مدير الحسابات وياسر أبو المكارم وحسن عيسى ومحمد نشأت مدير مكتب النائب محمد أبو العينين وأسامة عودة وبخيت أحمد من إدارة الحسابات  ومحمد مختار مدير عام المراجعة وخالد أحمد ومحمد إبراهيم من إدارة المراجعة والمهندس حاتم الطوخي رئيس مجلس إدارة شركة سينك.

وكان من ضمن الحضور فى عزاء شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب السيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية،ومحسن حسن مدير عام كليوباترا جروب والكاتبة الصحفية الهام أبو الفتح المشرف العام على صدى البلد والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد والإعلامي احمد موسى مقدم برنامج على مسؤليتى على قناة صدى البلد والإعلامي مصطفى بكرى مقدم برنامج حقائق وأسرار والنائب إيهاب العمدة النائب محمد خليفة واللواء سمير فرج وفريدة هشام زوجة طارق أبو العينين .


كما شارك كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمد أمين مستشار الرئيس،  وشوقى علام مفتى الجمهورية، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ووفد من الازهر والكنيسة وعبد الحكيم جمال عبد الناصر وخالد عبد العال محافظ القاهرة وعبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وعلى مصيلحى وزير التموين ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع  واللواء أركان حرب طارق المهدي والنائب طلعت عبد القوى ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي  والكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين  منير فخر عبد النور ، حسن حمدي،  حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري،  اللواء محمد رستم مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ، نرمين بدراوي عضو مجلس النواب، الإعلامي أحمد شوبير، عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وجمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وحضر كل من خالد العناني وزير السياحة السابق، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، وهالة زايد وزيرة الصحة السابقة، السياسي الليبي أحمد قذاف الدم، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الاهرام ،والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار،  وشيرين سليمان ورشا مجدي ، صفوت النحاس ، خالد انيمي رئيس شركة ميديا الغنينمي،  خالد ناجح رئيس تحرير بوابة دار الهلال ، محمد البهنساوي رئيس تحرير أخبار اليوم، محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، طارق سعده نقيب الإعلاميين، أحمد ناصف رئيس تحرير مستقبل وطن، اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق ، الإعلاميين إيهاب الكومي وعمرو الليثي وطارق علام ، احمد مجاهد ، محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، الإعلامي خيري رمضان ، أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع ،خالد مجاهد ،، عبود ماهر ، مستشار وزير الصناعة ، الإعلامي هاني حتحوت ، عبد الرؤوف خليفة عضو نقابة الصحفيين ، والفنان أحمد ماهر، اللواء حسين بدر ، حسام الخماس نائب مستقبل وطن، الإعلامية دينا رامز، لميس سلامة ، فاتن عبد المعبود ، عبد المنعم التراس عضو مجلس الشيوخ، اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب ، علاء فؤاد مدير شؤن مجلس النواب ،  ورجل الاعمال جمال الجارحي ، سيد بدوي، أشرف رشاد زعيم الأغلبية فى للبرلمان ، ووزير الصناعة احمد سمير ، هشام حسين عضو مجلس النواب .

وشيعت أول أمس جنازة أحمد أبو العينين شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بخصوص كبار رجال الأعمال والدولة وعدد كبير من الشخصيات العامة والإعلاميين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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أحمد أبو العينين أبو العينين وكيل مجلس النواب الشيخ محمود الشحات محمد أبو العينين محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب

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