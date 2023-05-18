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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خالد الجندي وعمرو الليثي ضمن الحضور في عزاء شقيق النائب محمد أبو العينين|صور

صدى البلد

قدم الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والإعلامي عمرو الليثي، والإعلامي طارق علام، واجب العزاء للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في وفاة شقيقة أحمد آبو العينين.

وتلقى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب عزاء شقيقه أحمد أبو العينين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد حيث توافد عدد كبير من كبار الدولة وعدد كبير من الوزراء وعدد كبير  الشخصيات العامة والعاملين بكليوباترا جروب. 

كان من ضمن الحضور فى عزاء شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، وطارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، وعمر أبو العينين ويوسف أبو العينين نجلي النائب محمد أبو العينين ومحسن حسن مدير عام كليوباترا جروب  ،الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح المشرف العام على صدى البلد، والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، والإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد والإعلامى مصطفى بكرى مقدم برنامج حقائق وأسرار.

كما شارك كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمد أمين مستشار الرئيس،  وشوقى علام مفتى الجمهورية، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ووفد من الازهر والكنيسة وعبد الحكيم جمال عبد الناصر وخالد عبد العال محافظ القاهرة وعبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وعلى مصيلحى وزير التموين ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع  واللواء أركان حرب طارق المهدي وجمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك،ووزير الصناعة احمد سمير ، هشام حسين عضو مجلس النواب، والنائب طلعت عبد القوى ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي  والكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين  منير فخر عبد النور ، حسن حمدي،  حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري،  اللواء محمد رستم مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ، نرمين بدراوي عضو مجلس النواب، الإعلامي أحمد شوبير، عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.  

وحضر كل من خالد العناني وزير السياحة السابق، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، وهالة زايد وزيرة الصحة السابقة، السياسي الليبي أحمد قذاف الدم، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الاهرام ،والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار،  وشيرين سليمان ورشا مجدي ، صفوت النحاس ، خالد انيمي رئيس شركة ميديا الغنينمي،  خالد ناجح رئيس تحرير بوابة دار الهلال ، محمد البهنساوي رئيس تحرير أخبار اليوم، محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، طارق سعده نقيب الإعلاميين، أحمد ناصف رئيس تحرير مستقبل وطن، اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق ، الإعلاميين إيهاب الكومي وعمرو الليثي وطارق علام ، احمد مجاهد ، محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، الإعلامي خيري رمضان ، أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع ،خالد مجاهد، عبود ماهر ، مستشار وزير الصناعة ، الإعلامي هاني حتحوت ، عبد الرؤوف خليفة عضو نقابة الصحفيين ، والفنان أحمد ماهر، اللواء حسين بدر ، حسام الخماس نائب مستقبل وطن، الإعلامية دينا رامز، لميس سلامة ، فاتن عبد المعبود ، عبد المنعم التراس عضو مجلس الشيوخ، اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب ، علاء فؤاد مدير شؤن مجلس النواب ،  ورجل الاعمال جمال الجارحي ، سيد بدوي، أشرف رشاد زعيم الأغلبية فى للبرلمان .

 

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أبو العينين وكيل مجلس النواب أحمد أبو العينين الإعلامي عمرو الليثي الاعلامى طارق علام الشيخ خالد الجندي

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