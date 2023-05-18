عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد صورة مي كساب المثيرة للجدل.. معلومات لا تعرفها عن تكميم المعدة

بعد صورة مي كساب
بعد صورة مي كساب المثيرة للجدل ... معلومات مثيرة عن تكميم ال

 تصدرت مي كساب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وقد أثارت الفنانة الجدل أثناء الفترة الماضية و بالأخص بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعه من الصور لها قبل وبعد عملية التكميم بنفس الملابس وجاءت ردود الأفعال إيجابية لها من الجمهور .

وفي إطار هذا، نقدم معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية تكميم المعدة.

نجل عادل إمام: أعظم وأنجح فنان في التاريخ

مطاردة عنيفة.. الأمير هاري وزوجته ميجان ينجوان من "سيناريو وفاة والدته"

مميزات وعيوب عملية تكميم المعدة

هناك العديد من مميزات وعيوب عملية تكميم المعدة، حيث أن أهم مميزاته أن المريض يتخلص من حوالي 80% من المعدة وهذا الجزء يقوم بإفراز هرمون الجوع «الجريللين» ، وهرمونات أخرى وبالتالي تقل شهيته تجاه الطعام ويشعر بالشبع لفترات طويلة.

ومن أبرز مميزات عملية تكميم المعدة أنها تساعد على الشفاء من مرض السكر بنسبة كبيرة جدًا، كما أنها لا تغير من فسيولوجية عمل الجهاز الهضمي وبالتالي ليس لها أي مضاعفات، وعن أبرز مميزات عملية تكميم المعدة، أن المريض يغادر المستشفى بعد يوم واحد فقط، ويمارس حياته بشكل طبيعي بعد أسبوعين وهي عملية آمنة تمامًا، والمريض يفقد 30% من وزنه بعد أول ثلاثة شهور، و50% من الوزن بعد ستة أشهر، ويستمر في النزول حتى يصل إلى الوزن المثالي بعد عام ونصف.

وعن عيوب عملية تكميم المعدة؛ يمكن القول أن الجزء الذي يتم قصه من المعدة؛ لا يمكن إعادته مرة أخرى، بالإضافة إلى أن إنقاص الوزن لا يتم بشكل فوري عقب الانتهاء من عملية تكميم المعدة، ولكن سيتم ملاحظة النتائج مع مرور الوقت من خلال معدلات الحرق العالية التي يتمتع بها المريض بعد إجراء عملية التكميم فضلا عن علاج مشكلة التمثيل الغذائي.

ولا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن أضرار تكميم المعدة من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأي أعراض مرضية مختلفة، حيث أن هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة.

سلبيات عملية قص المعدة 

وعن أضرار قص المعدة، فإنها تعمل على حل المشكلة الجذرية التي يعانيها مما يجعلها أفضل من شفط الدهون لأنه يستهدف أصل المشكلة بينما الدهون المتمركزة في مناطق الجسم هي عرض طبيعي نتيجة لمعدلات الحرق الضعيفة التي ينتجها الجسم، ولكن الضرر إن لم يتم استئصال الجزء المراد بالضبط من المعدة أو عدم استئصاله بشكل كامل قد يؤدي إلى تمدد المعدة من جديد، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة وزن المريض بينما إجراء العملية بالشكل الصحيح الدقيق سيؤثر إيجابا على المريض ويحقق له النتائج المرجوة.

وبخلاف أضرار قص المعدة، فإنه يتم إجرائها بالمنظار دون اللجوء إلى إجراءات جراحية معقدة وتستغرق حوالي 35 دقيقة فقط يتم فيها فتح أربعة ثقوب في الجلد يتراوح كل ثقب نصف سنتيمتر فقط ولكن يشترط لنجاحها خبرة الجراح.

كيف تتجنب أضرار قص المعدة ؟

ولتجنب أضرار قص المعدة، فيجب أن تعتمد على أسباب اختيار العملية ثم التقنية المستخدمة في العملية ثم حياة المريض بعد العملية من حيث وصوله إلى النتائج المطلوبة و المرجوة وهو الجزء الأهم من  تجنب حدوث مضاعفات تذكر؛ حيث يتم إنقاص الوزن بالتدريج في فترة من 6 إلى 9 أشهر في حال تمت العملية بشكل سليم وصحي.

** المصدر: موقع Pub med / mayoclinic

استئصال التواصل الاجتماعي الجهاز الهضمي الهضم التكميم ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة..الذهب يتعرض لأقوى موجة خسارة في تاريخه

بشرى سارة للمواطنين|الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس..وتفجر مفاجأة بشأن الموجة الحارة

حدث ليلا| تراجع كبير في أسعار الذهب.. ورسائل مهمة من الحكومة للقطاع الخاص

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

تعليق قوي من مصطفى يونس على توالي أزمات نادي الزمالك

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

أقل من 2000 جنيه للجرام.. انخفاض تاريخي لسعر الذهب الآن | تفاصيل

تحقيق في وزارة الشباب والرياضة بسبب إمام عاشور

موضوعات متعلقة

10 سنن يوم الجمعة .. تغفر ذنوبك وتضيء لك بين الجُمعتين

دعاء المطر .. 3 كلمات نبوية تفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء الزلزال ..ردده يحفظك من الهزات الأرضية والكوارث وتأمن عند الفزع

دعاء الأيام البيض لشهر رجب .. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة

موعد صيام الأيام البيض لشهر رجب .. 8 مكافآت إلهية للصائمين

ماذا فعل النبي في الشتاء والبرد الشديد؟ اغتنم 10 سنن تغفر جميع ذنوبك

ترشيحاتنا

طائرة و4 سفن.. تحركات خطيرة من الجيش الصيني حول تايوان |تفاصيل

40 جنيها للبلطى الأسوانى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 18 مايو 2023

قرار يمنع بيع وتداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم لمدة شهرين.. تفاصيل

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 18 مايو 2023

رئيس وزراء فلسطين يدين مسيرة الأعلام ويصفها بالاستفزازية

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محطة عدلي منصور المركزية للمحافظات (صور)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 250 جنيهًا فقط| أرخص سعر كيلو لحم بلدي من خلال هذه الأماكن

نصف مليون جنيه.. تارا عماد تثير ضجة بإطلالتها من Chanel

بشرى سارة للمواطنين|الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس..وتفجر مفاجأة بشأن الموجة الحارة

لنسف الكرش.. طبيب يكشف عن رجيم الكمون

فيديو

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ