بعد صورة مي كساب المثيرة للجدل.. معلومات لا تعرفها عن تكميم المعدة

تصدرت مي كساب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وقد أثارت الفنانة الجدل أثناء الفترة الماضية و بالأخص بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعه من الصور لها قبل وبعد عملية التكميم بنفس الملابس وجاءت ردود الأفعال إيجابية لها من الجمهور .

وفي إطار هذا، نقدم معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية تكميم المعدة.

مميزات وعيوب عملية تكميم المعدة

هناك العديد من مميزات وعيوب عملية تكميم المعدة، حيث أن أهم مميزاته أن المريض يتخلص من حوالي 80% من المعدة وهذا الجزء يقوم بإفراز هرمون الجوع «الجريللين» ، وهرمونات أخرى وبالتالي تقل شهيته تجاه الطعام ويشعر بالشبع لفترات طويلة.

ومن أبرز مميزات عملية تكميم المعدة أنها تساعد على الشفاء من مرض السكر بنسبة كبيرة جدًا، كما أنها لا تغير من فسيولوجية عمل الجهاز الهضمي وبالتالي ليس لها أي مضاعفات، وعن أبرز مميزات عملية تكميم المعدة، أن المريض يغادر المستشفى بعد يوم واحد فقط، ويمارس حياته بشكل طبيعي بعد أسبوعين وهي عملية آمنة تمامًا، والمريض يفقد 30% من وزنه بعد أول ثلاثة شهور، و50% من الوزن بعد ستة أشهر، ويستمر في النزول حتى يصل إلى الوزن المثالي بعد عام ونصف.

وعن عيوب عملية تكميم المعدة؛ يمكن القول أن الجزء الذي يتم قصه من المعدة؛ لا يمكن إعادته مرة أخرى، بالإضافة إلى أن إنقاص الوزن لا يتم بشكل فوري عقب الانتهاء من عملية تكميم المعدة، ولكن سيتم ملاحظة النتائج مع مرور الوقت من خلال معدلات الحرق العالية التي يتمتع بها المريض بعد إجراء عملية التكميم فضلا عن علاج مشكلة التمثيل الغذائي.

ولا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن أضرار تكميم المعدة من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأي أعراض مرضية مختلفة، حيث أن هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة.

سلبيات عملية قص المعدة

وعن أضرار قص المعدة، فإنها تعمل على حل المشكلة الجذرية التي يعانيها مما يجعلها أفضل من شفط الدهون لأنه يستهدف أصل المشكلة بينما الدهون المتمركزة في مناطق الجسم هي عرض طبيعي نتيجة لمعدلات الحرق الضعيفة التي ينتجها الجسم، ولكن الضرر إن لم يتم استئصال الجزء المراد بالضبط من المعدة أو عدم استئصاله بشكل كامل قد يؤدي إلى تمدد المعدة من جديد، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة وزن المريض بينما إجراء العملية بالشكل الصحيح الدقيق سيؤثر إيجابا على المريض ويحقق له النتائج المرجوة.

وبخلاف أضرار قص المعدة، فإنه يتم إجرائها بالمنظار دون اللجوء إلى إجراءات جراحية معقدة وتستغرق حوالي 35 دقيقة فقط يتم فيها فتح أربعة ثقوب في الجلد يتراوح كل ثقب نصف سنتيمتر فقط ولكن يشترط لنجاحها خبرة الجراح.

كيف تتجنب أضرار قص المعدة ؟

ولتجنب أضرار قص المعدة، فيجب أن تعتمد على أسباب اختيار العملية ثم التقنية المستخدمة في العملية ثم حياة المريض بعد العملية من حيث وصوله إلى النتائج المطلوبة و المرجوة وهو الجزء الأهم من تجنب حدوث مضاعفات تذكر؛ حيث يتم إنقاص الوزن بالتدريج في فترة من 6 إلى 9 أشهر في حال تمت العملية بشكل سليم وصحي.

** المصدر: موقع Pub med / mayoclinic