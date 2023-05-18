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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجل عادل إمام: أعظم وأنجح فنان في التاريخ

محمد إمام
محمد إمام

وجه الفنان محمد إمام، نجل الزعيم عادل إمام، رسالة له بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر محمد إمام، فيديو مجمع لأعمال الفنان عادل إمام، وعلق كاتبًا: “أعظم وأنجح فنان في التاريخ”.

ويحتفل اليوم الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 82، حيث إنه من مواليد 17 مايو عام 1940.

الزعيم رغم كونه كوميديان، إلا أنه قدم في السينما العديد من الأدوار المختلفة والتي من الصعب علينا رصدها في تقرير واحد، ولكن كان عادل إمام حريصا على تنويع أدواره في السينما، وأيضا في التلفزيون فقدم الكوميديا في “شعبان تحت الصفر” و"رجب فوق صفيح ساخن"، وأيضا لا ننسى فيلم “على باب الوزير” و"عنتر شايل سيفه".

كما قدم أيضا أدوارا مختلفة عن الكوميديا في شخصية فهمي عبد الهادي في فيلم “حتى لا يطير الدخان”، وأيضا فيلم “الهلفوت” الذي اعتبره البعض من أهم الأفلام التى تناقش قضية فئة معينة من الجمهور، وهي الفئة المهمشة والتي كان يجسدها الزعيم في الفيلم.

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