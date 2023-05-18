تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بجروبات شاومينج على تليجرام

تشهد الآن جروبات “شاومينج” على “تليجرام” تداولا لأسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 التي يؤديها الطلاب في المحافظات.

وتقوم غرف عمليات المديريات والإدارات التعليمية بتتبع الصور المتداولة لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على “تليجرام”، لتحديد اللجان التي خرجت منها هذه الصور.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 اليوم، الخميس، في 4 محافظات وهي السويس والمنوفية والأقصر والقليوبية.

بينما يتم استكمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات التي بدأت بالفعل في الأيام الماضية، وعددها 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي محافظات: القاهرة، وكفر الشيخ، والفيوم، والبحر الأحمر، والدقهلية، ودمياط، وأسوان، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وسوهاج، والبحيرة، وبورسعيد، وبني سويف، والوادي الجديد.

وانتشر على جدران لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 عدد من التنبيهات الهامة للطلاب تمثلت في: