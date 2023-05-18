جامعة حلوان ترعى مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات

تشارك جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT، وهي كذلك راعٍ للمؤتمر في نسخته الأولى بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور السيد قنديل اهتمام الجامعة بمشاركة الطلاب في الفعاليات التي تساهم في إكسابهم العديد من الخبرات والمهارات والاحتكاك بسوق العمل والمجتمع المحيط، وتعريفهم بأحدث ما توصل إليه العالم الحديث، مشيرا إلى أن جامعة حلوان هي جامعة تكنولوجية في الأساس وتتميز بتخصصاتها الهندسية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

وخلال مشاركة جامعة حلوان، تم عرض مجموعة من المشاريع الطلابية في مجال الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي التي تتوافق مع موضوع المؤتمر والمعرض بكليتي الهندسة بحلوان والحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومن ضمنها مشروع التنظيف المنزلي الآلي والذي يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في مساعدة الإنسان لإنجاز مهامه اليومية، مع المحافظة على أمان المنزل عن طريق عرض فيديو مباشر للغرف التي يدخل إليها، ومشروع آخر لمحاكاة شبكة من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات، والعمل على مراقبة أنواع البيانات والمعلومات عبر الشبكة للتنبؤ بوجود أي خطر ومحاولة منعه من أجل تأمين الأجهزة الموجودة من الاختراق وحماية البيانات والمعلومات التي يتم تناقلها، إلى جانب مشروع للحماية من هجمات الـARP spoofing من خلال عمل وحدة تحكم POX SDN معدلة لمنع الهجمات دون الحاجة لآليات تشفير، ما يجعلها موثوقة وفعالة من حيث التكلفة، وتساعد على تحسين أمان الشبكة، بالإضافة إلى مشروع I-SOC، ومشروع Student Records as NFT.

ويغطى المؤتمر جميع الجوانب المتعلقة بالأمن السيبرانى، والصمود فى مواجهة الهجمات السيبرانية كضرورة استراتيجية للدول، وكيفية التعامل مع الأمن السيبرانى والحوكمة، وكذلك تحقيق إدارة المخاطر والصمود على المستوى الوطني، وهو ما يمنح إمكانية التعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات التى تشمل أيضًا مناقشات ملهمة عن الحوسبة السحابية والأمان السيبرانى على المستوى الوطني، واستخدام الذكاء الاصطناعى والاستخبارات لتحديد التحذير المبكر للأزمات، والوقاية من الاحتيال الرقمي وإدارته في صناعة الخدمات المالية.

جاء المؤتمر والمعرض بدعم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة المالية ووزارة الكهرباء ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجامعة حلوان وهيئة قناة السويس والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والجهاز الوطنى للإدارة والاستثمار والمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات والجمعية العامة لفريق الإستجابة للطوارئ الحاسوبية فى منظمة التعاون الإسلامى وجامعة بورسعيد.