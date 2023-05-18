سر وصفات الكبدة زي المطاعم.. أبرزها بالردة

الكبدة من الأطباق المفضلة لدي الكثير من الاشخاص وتعتبر الكبدة وجبة مفيدة ومغذية للأطفال والكبار ايضا.

ويمكن تقديمها بطعم جديد ومميز ،خلال السطور التالية،

طريقة عمل الكبدة مثل المطاعم والمحلات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير كبدة بالردة

ملح

فلفل أسود

بيضة

بقسماط

كبدة شرائح

ردة

زيت للقلي

عيش بلدي

سلطة طحينة

بقدونس مفروم

مخلل

خلطة الكبدة



طريقة تحضير كبدة بالردة

في البداية قومي بتتبيل الكبدة بخلطة الكبدة، وضيفي عليها الفلفل الأسود والملح وعليها البيض، وبعدها ضيفي البقسماط والجزء الآخر اغمسيها في الردة، قومي بقلي الكبدة في الزيت، واتركيها حتى يصبح لونها ذهبي ثم قدميها مع الطحينة والبقدونس والمخلل والعيش البلدي، وشرائح البطاطس المقرمشة، وسلطة خضراء.



مقادير الكبدة زي المحلات

كبدة

ملح

شطة حسب الرغبة

كزبرة

زيت

فلفل أسود

بصل

ماء

فلفل حار

كرات

كمون

زعتر

بقدونس

ثوم

خل

طريقة تحضير الكبدة زي المحلات

في البداية قومي بوضع الزيت والبصل والثوم والفلفل الحار، على طاسة على النار.

وفي حلة قومي بوضع ماء مغلي على النار وعليهم الخل ثم الكبدة حتى يجرى تنقيتها، مع تركها لثوانِ حتى يصبح لونها فاتح، وبعدها قطعيها شرائح وضيفي عليهم الزيت، والفلفل الأخضر والرومي والملح والفلفل الأسود والكرات، والليمون والبهارات والزعتر والكزبرة.

يمكن إضافة الشطة حسب الرغبة، وفي طبق قومي بوضع الكبدة في طبق وقطعي عليها بقدونس وتقدم بالشفا مع عيش بلدي وطحينة وبطاطس شيبسي.



مقادير الكبدة الإسكندراني

كبدة

ثوم مفروم

فلفل حار

فلفل أخضر

كمون

كزبرة ناشفة

خل

عصير ليمون

فصوص ثوم

ملح وفلفل

ثوم بودر

بصل بودرة

طحينة

طريقة تحضير كبدة إسكندراني

الخطوة الأولى، هي تبيبل الكبدة بالزيت والخل والكمون، مع إضافة الكزبرة الناشفة عليها، ثم إضافة الملح والفلفل الأسود، وعليهم عصير الليمون، ويُضاف الثوم المفروم والبصل والثوم البودر على الكبدة المتبلة، ثم الفلفل الحار والرومي أيضا.

قومي بتشويح الكبدة جيدا على النار حتى تمام النضج، وقومي بإعدادها ساندوتشات حسب الرغبة أو تناولها مع المكرونة أو الأرز، ومعها الطحينة وسلطة خضراء.