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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الجيش الإسرائيلي يوقع على قرار عودة المستوطنين إلى "حوميش"

وزير الجيش الإسرائيلي
وزير الجيش الإسرائيلي يصادق على عودة المستوطنين الى حومش

وقع وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت على قرار يتيح للمستوطنين العودة لمستوطنة أخلاها الجيش في العام 2005.

وذكرت القناة "السابعة" العبرية أن جالانت أصدر تعليماته لجيشه بإصدار أمر يسمح للمستوطنين بالعودة لمستوطنة "حوميش" شمال الضفة الغربية، بعد أسابيع من مصادقة الكنيست على إلغاء قانون الانسحاب من 4 مستوطنات هذه المنطقة.

وقالت القناة إن القرار يحمل تداعيات أمنية وسياسية كبيرة، حيث سيقوم جيش الاحتلال بتعزيز تواجده في تلك المنطقة وسيُنشئ مواقع عسكرية كبداية لإعادة بناء المستوطنة.

من جانبه، قال مسؤول حزب الليكود في الخارج، عضو الكنيست داني دنون إن القرار يؤسس لعودة الاستيطان اليهود في شمال الضفة، وأن القرار يعني التوقف عن سياسة الانسحابات وبدء عصر العودة للاستيطان بقوة.

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