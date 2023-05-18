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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق أولى دورات الدعم المدرسي لطلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية

في أحدي الجولات
في أحدي الجولات

أعلن الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، عن انطلاق أول أيام مجموعات الدعم المدرسي بإدارة شمال التعليمية، بمقر مدرسة ٢٥ يناير الثانوية وتطبيقا لسياسة وزارة التربية والتعليم، ووزير التعليم الدكتور رضا حجازي بشأن مجموعات الدعم المدرسي المجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي وتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

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وأوضح الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن مجموعات الدعم المدرسي تأتي في إطار تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن مجموعات الدعم المدرسي، وذلك تحت إشراف إدارة شمال الإسماعيلية بقيادة محمد عبد الكريم مدير عام إدارة شمال الإسماعيلية حيث لاقت المجموعات اقبالا كبيرا من الطالبات.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن مجموعات الدعم المدرسي أولى خطوات القضاء على مافيا الدروس الخصوصية، وعودة مسار التعليم لطريقه الصحيح كما كان سابقا.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يعلن موعد نتيجة امتحانات صفوف النقل

قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه أعطى تعليمات مشددة لجميع مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة الإسماعيلية، إعلان نتائج الصفوف (الرابع-الخامس-السادس) اليوم الخميس بالمدارس بدء من الساعة الحادية عشر صباحا، ويأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن الإعلان عن نتائج امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وأضاف الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن النتائج ستكون متاحة أمام جميع الطلاب، وأولياء الأمور بمنتهى اليسر والسهولة بالمدرسة وتحت مسئولية إدارة المدرسة بشكل مباشر.

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