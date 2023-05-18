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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الليلة.. الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

صدى البلد

تتجه أنظار عشاق كرة اليد مساء اليوم الخميس، إلى المواجهة الإفريقية المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، وتنقل المباراة عبر قناة "الأهلي".

و تأهل النادي الأهلي إلى نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، بعد أن تغلب على نظيره فريق رجاء أغادير المغربي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٣٦-٢٣.

فيما فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك علي فريق سبورتنج بنتيجة 25-24 في المباراة التي جمعتهما بنصف النهائي.

وسبق أن توج الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد 6 مرات من قبل، بينما حقق الأهلي اللقب 4 مرات.

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