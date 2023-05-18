القصة الكاملة لتسريب امتحان دراسات الإعدادية بالدقهلية|من السبب وماذا قال شاومينج؟

“تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية وتأجيله ليوم آخر” ، خبر فاجأ جميع الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الدقهلية منذ قليل.

وتم إعلان خبر تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، بشكل رسمي من جانب مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ومكتب محافظ الدقهلية وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد القصة كاملة.

تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية اليوم

بعد بدء امتحان الدراسات الاجتماعية في لجان الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية ، تبين تداول الامتحان على تليجرام من قبل توزيعه في اللجان

وعلى الفور .. تحركت مديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية وأعلنت بيانا مختصرا جدا قالت خلاله : عاجل .. إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي وذلك لتسريب الامتحان اليوم بمحافظة الدقهلية



بيان مختصر بعد تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الاعدادية بالدقهلية

محافظ الدقهلية يلغي امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي ويؤجله للسبت

وبعد دقائق من هذا البيان المختصر ، أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظ الدقهلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بيانا اكثر تفصيلا جاء نصه كالتالي :

في اطار التنسيق والتعاون القائم بين محافظ الدقهلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي اليوم ، وتأجيله ليوم السبت القادم نتيجه تداوله علي بعض المواقع الالكترونية .

وقد تقرر رسميا تحويل المقصرين للتحقيق وذلك بناء علي ما عرضه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية..

ووجه محافظ الدقهلية لسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين في تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية اليوم ، مشيرا إلى ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي توفير الجو الملائم للطلاب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتصدي بكل حسم لاي من محاولات الغش بلجان الامتحانات بنطاق المحافظة.

بيان محافظ الدقهلية بعد تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم

كواليس تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الاعدادية بالدقهلية

قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية : فوجئنا في غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ، بوجود الامتحان على السوشيال ميديا فى الساعة التاسعة إلا تلت ، وعلى الفورقررنا اصدار قرار بإلغاء الامتحان وبتأجيله وتم أمتحان الحاسب الآلى بدلا من الدراسات.



وأضاف المصدر ، أن التحقيقات الاولية تشير الى ان السبب وراء التسريب هو رئيس احدى لجان امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية ، وجاري إحالته إلى التحقيق في النيابة العامة .

عقوبات المتورطين في تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الاعدادية بالدقهلية اليوم

قررت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ، تحويل المتسبين فى تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الاعدادية 2023 صباح اليوم للشئون القانونية ووقفهم عن العمل ثلاث شهور بناء على قرار المحافظ واحالتهم الى المحامى العام

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية في بيان لها منذ قليل : أن هذا القرار جاء بناء على ماورد إلى ناصرشعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، بـ تسريب امتحان ماده الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية من رئيس غرفة العمليات هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

وأضاف البيان : بعد التأكد من صحه الواقعة تم الاتصال على الفور بمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذى امر بإحالة المتسبيين فى واقعه الغش إلى الشئون القانونية ووقفهم عن العمل ثلاث شهور بقرار معالى الوزير المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعرضهم على المحامى العام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقانون تجريم الغش

كما تقرر إلغاء الامتحان الدراسات اليوم الخميس وتأجيله الى يوم السبت الموافق ٢٠مايو وذلك لتحقيق مبدا تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية

أول تعليق من شاومينج بعد تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية وإلغاءه وتأجيله

في أول تعليق لشاومينج بعد تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 وإلغاءه وتأجيله ليوم السبت القادم ، قال شاومينج عبر احد جروباته على تليجرام : امتحان اعدادية الدقهلية اتلغى النهاردة وهايتعاد واخدوا الورق من الطلاب.

وعبر شاومينج عن سعادته وانتصاره من نجاحه في تسريب لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في الدقهلية اليوم ، مؤكدا أنه انتصر على الوزارة بالفعل وليس القول .

شاومينج سعيد بعد تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم

ماذا حدث على جروب شاومينج على تليجرام ؟

في هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد قيام شاومينج بنشر امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية على تليجرام الساعة 8:45 صباحا اي قبل بدء توزيع الامتحان في اللجان بربع ساعة ، حيث يتم توزيع الامتحان في اللجان 9 صباحا

ثم بدأ شاومينج في نشر اجابات امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 على تليجرام في تمام الساعة 9:06 صباحا ، أي بعد بدء الامتحان في اللجان بـ 6 دقائق فقط .

ولم يكتفي شاومينج بذلك ، بل نشر ورقة اسئلة اكد انها تخص امتحان الحاسب الالي لطلاب الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية على جروب تليجرام الساعة 9:33 صباحا .

تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية اليوم

تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية اليوم

تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية اليوم