رقم 1.. رانيا يوسف تتصدر مشاهدات يوتيوب بعد the blind date show

تمكنت الفنانة رانيا يوسف من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلي مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال حلقتها فى برنامج the blind date show، في موسمه الجديد ، والذي طرحه في مواقع التواصل الاجتماعي .

وحققت الحلقة ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة ، حيث احتلت المركز الاول من أصل 50 مركز هم الاعلي الفيديوهات الاعلي مشاهدة فى مصر .

وكان قد ظهر عدد من الفنانين في البرنامج الذي حظي علي شهرة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم فرح الزاهد ومنة عرفة.

the blind data show واحد من أبرز البرامج التى تعرض علي مواقع التواصل الاجتماعي حالياً ، وحقق نسب مشاهدة حالياً وجدل كبير بسبب الموضوعات التى يتناوله ضيوفه .

The Blind Date Show هو برنامج ترفيهي قائم على لقاء بين ولد وبنت ليس بينهم معرفة مسبقة، وتم وضع حاجز بينهما، حيث يعتمد على 3 جولات بعرض التعرف على بعضهما، وفى نهاية البرنامج يقرر الطرفان إذا ما كان سوف يستمران بعد ذلك خارج البرنامج ، أم لا ؟ .

وكانت أعلنت الفنانة رانيا يوسف، الانتهاء من تصوير فيلم “ورد ريحان”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشرت رانيا يوسف صورة من كواليس العمل، وعلقت كاتبة: “آخر يوم تصوير في فيلم ورد ريحان”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، مليء بالغموض ويشارك في بطولة الفيلم كلًا من: أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، وتأليف وإخراج محمد نبيل.

وكان قد بدأ صناع فيلم "ورد ريحان" تصوير أولي مشاهده في أبوظبي، والعمل من تأليف محمد إشرف وإخراج محمد نبيل وانتاج شركة ميكسد ريالتي ، ومن بطولة أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف .