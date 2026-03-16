العائلة أولا.. محمد كيلاني يتحدث عن أهمية التواصل الأسري

كشف الفنان محمد كيلاني عن رؤيته المثالية للعزومة العائلية، مؤكداً على أهمية التواصل والترابط الأسري. وقال كيلاني خلال لقائه مع هاجر جميل ببرنامج “ مع الحبايب”.

وقال كيلاني إنه يحلم بجمع عائلته في مكان واحد، مع والده على رأس الترابيزة، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تمنحه إحساساً بالدفء العائلي الحقيقي.

وعن المكان المناسب للعزومة، فضل كيلاني الأجواء التقليدية الدافئة، سواء في منزله أو في منزل والديه. وأضاف أن التواصل مع المقربين منه هو شيء أساسي، قائلاً: "أنا دائماً أبعت لهم على طول لو وحشني حد".

وعن البرنامج الفني المناسب للعزومة، اختار كيلاني مسرحيات كلاسيكية مثل "العيال كبرت" و"مدرسة المشاغبين". وأشار إلى أهمية فصل عزومات الأهل عن الأصدقاء، مع استثناء بعض الأصدقاء المقربين.

وفي لفتة تربوية، كشف كيلاني عن أهم قاعدة سيضعها لابنه خلال التجمعات العائلية، وهي الابتعاد عن الموبايل، مؤكداً أن الجيل الحالي لم يقدر بعد قيمة الوقت الذي يقضيه مع الأهل.

واختتم كيلاني تصريحاته برسالة إنسانية بمناسبة شهر رمضان، مؤكداً أن التفكير في الصائمين الذين يقضون وقت الإفطار في الشارع بسبب ظروف عملهم هو الأهم. وقال: "حتى لو هوزع زجاجة مياه، دي هتفرق كتير".