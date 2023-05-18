أغنية جديدة لـ أم كلثوم من ألحان عمرو مصطفى.. تفاصيل

أعلن الفنان عمرو مصطفى، عن استخدامه لتقنية الذكاء الاصطناعي في تلحين أغنية جديدة ، من غناء السيدة الراحلة أم كلثوم .

وقال عمرو مصطفي عبر صفحته على موقع فيسيوك : على مدار ٢٤ سنة قدمت العديد من الألحان لنجوم الوطن العربي، ومؤخرا مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي .. حبيت اسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم غنت من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج تعالوا نسمع سوا صوت كوكب الشرق / أم كلثوم ألحان/ عمرو مصطفى ، وقريبا .. هتسمعوا الاغنية كاملة".

وكان بدأ المطرب والملحن عمرو مصطفى، حملة الترويج لألبومه الجديد، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب عمرو مصطفي علي صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلا: "وحشتوني ونقدر نتكلم في ال post ده مستني رأيكم في آخر أغاني نزلت على قناتي على يوتيوب وتعتبر أخر أغاني ألبوم (ملوش زي".

وأضاف: "بدأت بأغنية الا انا وانتهى الألبوم بملوش زي أغاني الألبوم إلا أنا - رقصة - مين هيجاريه - سيبوه - يا دايرة - سلام سلام - هحكيلك قدام - غيرك مين - كان عنده حق - عايشين بالصورة - تيجي تيجي - ملوش زي مستني .. تقيم الألبوم".

وتابع عمرو مصطفى: "وأشوفكم أول شهر ٧ بالألبوم جديد".

وطرح المطرب عمرو مصطفى، ميني ألبوم مالوش زي، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وذلك بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر الماضى.

وتكون ميني ألبوم مالوش زي من 6 أغاني، وهم: مالوش زي، تيجي تيجي، غيرك مين، كان عنده حق، عايشين بالصورة، هحكيلك قدام، وتنوعت الأغاني ما بين الرومانسي والحزين.

وتعاون الشاعر مصطفى ناصر مع عمرو مصطفى في 5 أغاني من ميني ألبوم مالوش زي، ماعدا أغنية تيجي تيجي من كلمات الشاعر عمرو يحيى، بالإضافة إلى أن عمرو مصطفى تعاون مع الموزع محمود صبري في أغنية تيجي تيجي، والموزع تيم في أغنية عايشين بالصورة، والموزع نابلسي في أغنية هحكيلك قدام.

وتعد أغاني ميني ألبوم مالوش زي من ألحان عمرو مصطفى، وباقي الأغاني من توزيعه أيضًا، وهم: كان عنده حق، مالوش زي، غيرك مين.

آخر أغاني عمرو مصطفى

طرح عمرو مصطفى مؤخرا أغنية أمي الدنيا على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وذلك بالتزامن مع عيد الأم في شهر مارس الماضي، وكانت من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيام طارق.