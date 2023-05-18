عرضت قناة اكسترا نيوز، تقرير فيديو بعنوان :" غدا.. انطلاق اجتماعات القمة العربية على مستوى الرؤساء والقادة بجدة".

وجاء فى التقرير أن هناك ملفات كثيرة هامة ستناقشها القمة الت 32، غدًا بـ جدة، وأن القضية السودانية ستكون محور نقاش بالقمة.

وقد أكد جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من جدة، بدء وصول القادة العرب اليوم إلى مدينة جدة للمشاركة، غدًا الجمعة، في أعمال القمة العربية ومناقشة أهم القضايا العربية والدولية.

وأضاف "الوصيف"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مدينة جدة استقبلت على مدار الأيام الماضية وزراء الخارجية العرب الذين بحثوا العديد من الملفات لطرحها على الزعماء العرب.

وأشار إلى أن هناك صراعات وأزمات كبيرة تمر بها المنطقة العربية، ومن أبرزها السودان وهي القضية المحورية بالقمة، حيث تم مناقشة مشروع قرار من أجل التوصل لنقل السلطة المدنية، وتحديث بنوده للتأكيد على الخروج من الأزمة من أجل الشعب السوداني، وهم أصحاب القرار للخروج من الأزمة، بالإضافة إلى بحث زيادة الدعم الإنساني لعدم الدخول في مجاعة.

وأوضح أن ملف القضية الفلسطينية طُرح أيضا على الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، الذين أكدوا على تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية للأحداث التي شهدتها فلسطين، والتأكيد على أن القدس عاصمة فلسطين.

وتابع أن هناك ترحيبًا بمشاركة سوريا، وتفاؤلًا كبيرًا بين المشاركين بحضور الرئيس السوري بشار الأسد، وبحث تحدٍ كبير وهو عودة المهاجرين السوريين.