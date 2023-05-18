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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية لبنان: مرتاحون لمشاركة سوريا في القمة العربية

صدى البلد

  أعرب وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب عن ارتياح بلاده لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ومشاركتها في القمة العربية في جدة.
‏وقال بوحبيب -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مشاركته في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بجدة المقرر عقدها غدا الجمعة- إننا مرتاحون لعودة سوريا للجامعة، ونأمل أن تكون هذه بداية لعودة سوريا إلى الحضن العربية والمجال الإقليمي، مشيراً إلى أن لبنان كان قد عارض منذ البداية قرار تجميد أنشطة مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية الذي صدر عام 2011.
‏وأعرب عن أمله في أن يؤدي تحسن الأوضاع إلى اضطلاع المجتمع المجتمع الدولي بدوره في ملف اللاجئين السوريين، والعمل على عودتهم من لبنان وغيرها من الدول العربية إلى سوريا.

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