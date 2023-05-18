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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

2700 جنيه شهرياً .. فرص عمل ذهبية للشباب

فرص عمل
فرص عمل

تسعي الحكومة عبر وزارتها والهيئات التابعة لها إلي إيجاد فرص عمل للشباب تتناسب مع تخصصاتهم والمؤهلات الحاصلين عليها وتوفر لهم راتب مادي شهري.

فرص عمل القوي العاملة


وفى هذه الإطار  أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية عددًا من الوظائف الخالية التي تشمل مختلف التخصصات برواتب مجزية.

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وظائف قيادية .. فرص عمل ذهبية بوزارة التموين

وتضمن فرص عمل مديرية القوي العاملة بالدقهلية وظائف لذوي الهمم استيفاءً لنسبة الـ5%، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة.

فرص عمل لذوي القدرات الخاصة

وتتضمن فرص عمل مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية مجموعة من التخصصات والوظائف الشاغرة والتي تشمل مايلي :-

- للراغبين فى الحصول على فرص عمل  القوى العاملة بمحافظة الدقهلية 2023 توجد فرص عمل فى شركة للتجارة والتوزيع
حاجتها لعدد واحد مشرف


- يمكن التقديم فى فرص عمل  القوي العمل حيث تم الإعلان عن الحاجة إلى 27 عامل تشغيل معادن

- الحاجة إلى 15 عاملا

شروط التقديم فى فرص عمل القوي العاملة


يحتاج الراغبين فى التقديم علي فرص عمل القوي العاملة توافر مجموعة من الشروط لديهم والتى تشمل ما يلي:-

- يلزم فى المتقدم لشغل وظائف القوي العاملة الحصول مؤهل عالي ومتوسط.

- يلزم توافر خبرة 3 سنوات

- يشترط للتقديم على فرص عمل القوي العاملة أن يكون سن المتقدم 21 عام

مميزات الحصول على فرص عمل القوي العاملة
- الحصول على راتب شهري  2700 جنيه

- مكان العمل فى كفر النعيم، ميت غمر، الدقهلية.

فرص عمل فى شركة لتجارة المواد الغذائية
تتضمن التخصصات المطلوبة مايلي:-

- الحاجة إلى حاجتها إلي عدد 5 كاشير

- الحاجة إلي 20 منسق ممرات

- الحاجة إلى 5 خدمات معاونة

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فرص عمل للشباب.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

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وظائف قيادية.. فرص عمل ذهبية بالهيئة العامة للموانئ

شروط فرص عمل شركة تجار المواد الغذائية


- يشترط للتقديم على الوظائف المعلنة الحصول على مؤهل عالي ومتوسط وبدون

- يتضمن السن المطلوب من 20 حتى 40 عام

- يتم تحديد الراتب  حسب المقابلة

- عنوان العمل  المنصورة، الدقهلية

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