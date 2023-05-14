فرص عمل للشباب.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

يسعى الكثير من المواطنين إلى إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا شهريا ثابتا، وعليه تعلن الحكومة عبر وزاراتها والهيئات التابعة لها عن فرص عمل.

فرص عمل جديدة بمحافظة الجيزة

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توفير فرص عمل بمصانع السادس من أكتوبر، في عدة تخصصات.

تخصصات فرص عمل مصانع أكتوبر

وهناك مجموعة من التخصصات في مصانع السادس من أكتوبر، حيث يمكن للشباب التقديم عليها والحصول علي المميزات التي توفرها الوظائف المعلنة.

- عمل مدير صيانة.

- مراقبي جودة.

- موظف إداري.

- فرص عمل فى المحاسبة.

- سكرتيرة.

- أخصائية IT.

شروط فرص عمل مصانع السادس من أكتوبر

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول علي فرص عمل المصانع المتواجدة فى السادس من أكتوبر والتي تتضمن ما يلي:

- يشترط للتقديم على وظائف مدير صيانى أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل هندسة ميكانيكا وكهرباء وهيدروليك، والسن من 30 إلى 45 عاما.

- يشترط للتقديم فى فرص عمل مصانع السادس من أكتوبر أن يكون المتقدم لشغل وظيفة مراقب جودة حاصلاً على مؤهل علوم وزراعة، والسن من 21 إلى 35 عاما.

- يشترط للتقديم علي وظيفة إداري أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي والسن من 21: 35.

- يشترط فى المتقدم علي وظيفة محاسبة أن تكون حاصلة على بكالوريوس تجارة والسن من 21: 30.

- يشترط للتقديم فى وظيفة سكرتيرة أن تكون حاصلة على مؤهل عالٍ والسن من 21: 30.

- يشترط للتقديم على فرص عمل أخصائية IT الحصول على مؤهل هندسة والسن من 21 :30.

كيفية التقدم للوظائف

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل محافظة الجيزة والتي تتوافر فى مصانع السادس من أكتوبر الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة بعمارة النبراوي، الدور الثاني، يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 2 عصرا.