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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قدم الآن.. فرص عمل جديدة في الهيئة القومية للأنفاق

هيئة الأنفاق
هيئة الأنفاق

يبحث عدد كبير من المواطنيين، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها البوابة الإلكترونية للوظائف الحكومية، في وزارة النقل، للعام الجاري 2023، وذلك في الهيئة القومية للأنفاق، من يوم 7 مايو إلى 6 يونيو 2023.

طريقة التقدم لوظائف هيئة الأنفاق 2023


تقدم الطلبات والمستندات من أصل و6 نسخ، وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية في موعد غايته شهر من تاريخ النشر، علي أن يكون التقدم إلى مقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة القومية للأنفاق، الكائن بـ مجمع رمسيس – ميدان رمسيس – القاهرة.. إدارة شؤون الخدمة- الدور الرابع.

الوظائف الخالية بهيئة الأنفاق 2023 
 

  • رئيس الإدارة المركزية للوحدات المتحركة والأعمال الميكانيكية.
  • مدير عام الشؤون المالية.
  • مدير عام الأعمال الكهربائية.
  • مدير عام المكتب الفني.
  • مدير عام التكييف والتهوية
هيئة الأنفاق

المستندات المطلوبة لوظائف هيئة الأنفاق 2023 
 

  • شهادة من الإدارة القانونية بالجهة التابع لها المتقدم، معتمدة بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.
  • شهادة من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن التأمين الصحي، تفيد سلبية تحليل تعاطي المخدرات.
  • صورة من شهادة الميلاد الرقم القومي
  • صورة بطاقة الرقم القومي.
  • صورة شهادة عضوية نقابة المهندسين
  • صحيفة الحالة الجنائية
  • 6 صور شخصية مقاس 4X6 حديثه.
  • شهادة من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن، والتأمين الصحي تفيد بسلبية تحليل تعاطي المخدرات.
  • بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به «التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى، تقارير أو بيان كفاية الآداء عن السنوات السابقة، الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التى شغلها المتقدم»، وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.
  • بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التي يعمل بها، والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.
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