قدم الآن.. فرص عمل جديدة في الهيئة القومية للأنفاق

يبحث عدد كبير من المواطنيين، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها البوابة الإلكترونية للوظائف الحكومية، في وزارة النقل، للعام الجاري 2023، وذلك في الهيئة القومية للأنفاق، من يوم 7 مايو إلى 6 يونيو 2023.

طريقة التقدم لوظائف هيئة الأنفاق 2023



تقدم الطلبات والمستندات من أصل و6 نسخ، وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية في موعد غايته شهر من تاريخ النشر، علي أن يكون التقدم إلى مقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة القومية للأنفاق، الكائن بـ مجمع رمسيس – ميدان رمسيس – القاهرة.. إدارة شؤون الخدمة- الدور الرابع.

الوظائف الخالية بهيئة الأنفاق 2023



رئيس الإدارة المركزية للوحدات المتحركة والأعمال الميكانيكية.

مدير عام الشؤون المالية.

مدير عام الأعمال الكهربائية.

مدير عام المكتب الفني.

مدير عام التكييف والتهوية

هيئة الأنفاق

المستندات المطلوبة لوظائف هيئة الأنفاق 2023

