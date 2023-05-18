وصول رئيس وزراء لبنان إلى جدة لحضور القمة العربية

وصل إلى جدة اليوم الخميس ،رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية .



وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، و أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية الأستاذ فهد الصهيل.

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة العربية الـ32، المرتقبة غدًا، الجمعة، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تنعقد وسط ظروف وتحديات إقليمية ودولية ضاغطة وتحولات استراتيجية هامة في موازين القوى بالعالم.

وأوضح حجازي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الخميس، أن "قمة جدة" تأتي مع ازدياد حدة الاستقطابات الدولية والضغوط الأمنية والاقتصادية والغذائية المستمرة للعام الثاني على التوالي بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتصاعد التنافس الصيني مع الولايات المتحدة وتداعيات أزمات الطاقة والغذاء والهجرة، واستمرار انتشار مخاطر الارهاب والاتجار في المخدرات والبشر، بجانب التحولات الإقليمية المؤثرة عقب عودة العلاقات السعودية الإيرانية بتداعياتها، وكذلك انتخابات الرئاسة التركية التي سيكون لها تأثيرها في خلق واقع إقليمي جديد.