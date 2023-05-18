الأعلى للجامعات يوضح شروط استقبال الطالب العائد من السودان وروسيا وأوكرانيا

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى دعم الطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا و أوكرانيا، وتسهيل الإجراءات على الطلاب، بالإضافة إلى توفير أماكن شاغرة لهم في الجامعات الخاصة والأهلية، وتوضيح تفاصيل التقديم باختبارات تحديد المستوى.

صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن سيتم إجراء الامتحانات في الكليات الحكومية مثل امتحانات طلاب كليات الطب البشري تتم في كلية الطب جامعة القاهرة، امتحانات طلاب كليات طب الفم والأسنان تتم في كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس، بينما امتحانات طلاب كليات الصيدلة تتم في كلية الصيدلة جامعة القاهرة، وامتحانات طلاب كليات الهندسة تتم في كلية الهندسة جامعة عين شمس، بينما باقي التخصصات يتم إجراء الامتحان داخل الكليات المعنية بالجامعات الخاصة".



وأوضح المصدر أن الطلاب المسجلين بجامعات روسيا وأوكرانيا والسودان وغير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات تنطبق عليهم نفس الشروط مع إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان بدون أوراق تثبت قيدهم بإحدي الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 شهور.

وأوضح لصدى البلد أنه الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية وافق على عدد من الإجراءات التنفيذية لتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.