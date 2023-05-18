كيف يفتح الله لك أبواب الرزق.. خطوات حددها العلماء

كيف يفتح الله لك أبواب الرزق، يبحث الكثير من المسلمين عن أدعية الرزق والطرق والأسباب التي من خلالها يفتح الله عز وجل أبواب الرزق للعبد، ونصح الفقهاء أهمية السعي والأخذ بالأسباب والتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء وقراءة القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، "البيت الذى يتلى فيه القرآن تسكنه الملائكة وتهجره الشياطين ويتسع بأهله ويكثر خيره".

كيف يفتح الله لك أبواب الرزق لها عدة خطوات أولها الإكثار من الذكر ، والصدقة ولو كانت بالقليل، فيه لها أهمية خاصة في حياة المسلم تطفيء غضب الرب وقال رسول الل هصلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة ، وصلة الرحم من أسباب كثرة الرزق وورد فيها حديث شريف من سر أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه ، وكما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم، ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان لعنة الله عليه، أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، رواه مسلم.

ويستحب الخروج مبكرا لطلب الرزق ، الأرزاق توزع فجرا، الاستيقاظ مبكرا يجلب البركة، ويجلب الرزق، وإقامة الصلاة والتوكل على الله عز وجل عن عمر بن الخطاب قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا وكثرة الاستغفار {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا (12) سورة نوح من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.



كيف تجلب الرزق

كيف تجلب الرزق، يقول الدكتور رمضان عبدالرازق أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان عليه أن يطرق أبواب الرزق حتى تفتح له وتكون بالاستغفار الكثير، والاستمرار على أدعية طلب الرزق هو الفتاح العليم وهو مالك مفاتيح الرزق، فيجب على الشخص أن يداوم على قول: يا واسع وسع علي رزقي، يافتاح افتح لي أبواب الرزق.

وأكد الداعية الإسلامي أن تقوى الله عز وجل من أبواب فتح الرزق قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، تقوى الله عز وجل تقوى الله هي من الأبواب التي تجلب الرزق، وشكر الله عز وجل من شكره زاده ويعد الشكر من أهم أبواب الرزق قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم لأن المداومة على شكر الله وحمده على كل شيء، من أهم الأمور التي تفتح أبواب الرزق.

-سبحانك ربنا أنت المحيط بكل أمورنا ، والعليم بكل شؤوننا ، فالطف بنا من حوادث الزمان ، واغفر لنا ما مضى في عامنا الفائت ،والطف بنا لطف الحبيب فى عامنا القادم ، واجعل كل لحظة فيه تجري بمقادير لطفك

-اللهم أعطنا فيه من خلة سيدنا ابراهيم ومن صدق سيدنا إسماعيل ومن عفة سيدنا يوسف ومن تسبيح سيدنا داود ومن حكمة سيدنا سليمان ومن قوة سيدنا موسى ومن فصاحة سيدنا هارون ومن علم سيدنا الخضر ومن صبر سيدنا أيوب ومن دعاء سيدنا زكريا ومن بر سيدنا يحيى ومن روحانية سيدنا عيسى ومن خلق وكمالات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ..اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين



دعاء لفتح أبواب الزرق

دعاء لفتح أبواب الرزق، روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَامَةَ مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: هُمُومٌ لَزِمَتْنِي، وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ، وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّي، وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي» رواه (أبو داود).

-من قال "سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" و"أستغفر الله العظيم" 100 مرة بين أذان الفجر وإقامته، يفتح ابواب الرزق للمسلم كيفما شاء.

-قال تعالى (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا). اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحَلالِك عن حرامك وبفضلك عمَّن سواك.

-اللهم ارزقني علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاء من كل داء وسقم (تقال عند شرب ماء زمزم). اللهم يامالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عمن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شي قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك.



- حدّثنا عبد الله، حدّثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، حدثنا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال: أتى عليا رضي الله عنه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي عجزت عن مكاتبتي فأعنّي، فقال علي رضي الله عنه: ألا أعلّمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صير دنانير لأداه الله عنك ؟ قلت: بلى، قال: قل: " اللّهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمّن سواك " مسند أحمد بن حنبل - مُسْنَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ - مُسْنَدُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ - وَمِنْ مُسْنَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.



-اللهُم إن كنت أفعل ذنبًا يمنع فرحتي وإستجابة دعائي فاغفره لي يا رب، اللهم طهرني من كل الذنوب وغيِّر حالي إلى حال تحبني به، يا رب قدرتك أقوى من ضعف حيلتي ورحمتك أوسع من قلقي مد لي بالنور في طريقي وقوِّ قلبي، اللهُم وكلتك أمري وكُلِّي ثقة بك وبأنَّك لن تخذلني وأنك ستؤتيني سؤلي.

اللهم إني أستغفرك حتي ترضى، اللهم إني أستغفرك حتي تستجيب، اللهم إني أستغفرك حتي تجبر قلبي، اللهم اجعلنا من الذين إزدادوا إليك قربًا وصرفت عنهم مصائب الدنيا، اللهم لا تصعب علينا أمراً وارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة، اللهمّ إنّي توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم إني أستودعتك حلمًا يتمناه قلبي ويشغل تفكيري فقر عيني به، اللهم اجعلني أبكي فرحا من حلم ظننته مستحيل فتحقق بحق سورة يس والبقرة ومحمد وآل عمران أن تسعد قلبي وقلب كل من دخل وحَوقَل فأنها رافعة نافعة دافعة وكنز من كنوز الجنة.

اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، بيدك الخير إنّك على كلّ شيء قدير، رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمةً تغنيني بها عن رحمة من سواك، وازرقني زواجًا قريبًا يكون لنفسي طمأنينة وسكن.

اللهمّ إنّي أسالك بدعاء ذي النّون يوم دعاك في ظلماتٍ ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، فاستجبت له وأنجيته، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، اللهمّ ارزقنا الزّوج الّذي يخافك، برحمتك يا أرحم الرّاحمين