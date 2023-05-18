وزير التعليم يكلف الإدارات التعليمية باستمرارية مجموعات الدعم والأنشطة في المدارس

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استدامة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي لتحسين مستوى الطلاب الدراسي ، بمقابل مادي مناسب .

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مجموعات الدعم المدرسي ، تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، موجهًا بأهمية الاستدامة فى تنفيذها لصالح الطلاب والعملية التعليمية.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة الاهتمام بالأنشطة المدرسية للكشف عن مواهب ومهارات الطلاب الفنية، وإعداد عرض مسرحى على مستوى المديرية بمحافظة أسوان وجميع المديريات التعليمية تمهيدًا لاختيار أفضل مسرحية على مستوى المديريات التعليمية وتكريم القائمين عليها، مؤكدًا أهمية المسرح المدرسى ودوره فى إعادة بث الروح الفنية وتنميتها في المدارس

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التربية والتعليم اليوم الخميس ، مع قيادات مديرية التربية والتعليم بأسوان ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى المراحل النوعية، وموجهين العموم للمواد الدراسية، بمحافظة أسوان، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات والمبادرات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية، والاطمئنان على انضباط سير الامتحانات، واستعراض الإجراءات الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة، وآخر مستجدات مسابقة 30 ألف معلم.