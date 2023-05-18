بحضور نائب محافظ قنا.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للمركز الإقليمي لمرض السكري

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لـ "المركز الإقليمي لمرض السكري بقنا"، بمحافظة قنا ، والذي تنظمه الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع جنوب الصعيد، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، و بمشاركة كوكبة من رواد وأساتذة وأطباء علاج مرض السكري، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.



أشاد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، بالجهود العلمية للمركز الإقليمي للسكر بقنا في تعزيز خبرات شباب الأطباء بأحدث الأبحاث العالمية في علاج مرض السكري عبر هذا المؤتمر العلمي الثاني للمركز، مشيرا إلى أن المركز الإقليمي للسكر بقنا يركز على تكثيف جهود التثقيف الصحي للمواطنين للوقاية من داء العصر المعروف بمرض السكر، نتيجة بعض العادات الغذائية الخاطئة.



و أشار عمر، إلي الدعم المستمر الذى يقدمه محافظ قنا، للنهوض بمنظومة التامين الصحى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين المنتفعين على الوجه الأمثل وتحقيق رضاهم، و مشيداً بجهود فرع الهيئة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا والسمنة والتقزم"، لدى طلاب مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة قنا.

و قال الدكتور أشرف كمال، الرئيس الشرفى للمؤتمر ومدير فرع جنوب الصعيد لهيئة التأمين الصحي، المؤتمر يستهدف نقل الخبرات بين رواد الأساتذة في علاج مرض السكري وشباب الأطباء، مع مناقشة أبرز الأبحاث في علاج ودعم مرض السكري، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى للمشاركين من الأطباء والباحثين".

وأضاف رئيس المؤتمر، أن منطقة الشرق الأوسط من المناطق ذات الإصابة العالية بمرض السكري نتيجة قلة الوعي بالنظم الغذائية الصحية والتي منها الإفراط اليومي في تناول السكريات، مع عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم الأمر الذي يتطلب رفع الوعي لدي المواطنين بخطورة العادات الغذائية الخاطئة التي تعزز فرص الإصابة بمرض السكري.





وأشار رئيس المؤتمر، إلى أن المركز الإقليمي لعلاج السكر بقنا أحدث طفرة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السكري من منتفعي التأمين الصحي منذ افتتاحه العام الماضي، من كشف دوري، صرف علاج، تثقيف صحي.



